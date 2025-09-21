MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人就被三振兩次，但鄧愷威也因壞球太多帶來麻煩，最終先發只投3局、賞6K，失分為首局挨了孟西（Max Muncy）的兩分砲，帶著4：2領先退場，但因未滿5局，確定無關勝敗收場。

鄧愷威投3局已用74球，只有39顆好球，僅被敲1安打，送出6次三振，但也出現2次四壞球、3次觸身球保送。

Teng Kai-Wei鄧愷威 struck out Ohtani Shohei大谷 翔平 pic.twitter.com/LAfPHJoTLy — Bobby (@welcomeMLB) 2025年9月21日

鄧愷威一開賽就展現膽識，面對大谷先是連兩顆好球進壘對手未出棒，第3顆曲球被打成界外，球數2好1壞後，再以外角高直球讓大谷揮棒落空，碰上貝茲（Mookie Betts）雖先處於球數落後，滿球數後仍靠86.5哩橫掃球釣到貝茲揮棒落空。

然而連飆2K開局後，鄧愷威對弗里曼（Freddie Freeman）投出觸身球，再被孟西敲出兩分砲掉分，後續保送赫南德茲（Teoscar Hernández），幸好即時讓艾德曼（Tommy Edman）打向二壘方向滾地球出局。

鄧愷威第2局演出三上三下，包括面對帕赫斯（Andy Pages）、康佛托（Michael Conforto）都飆K；第3局面對大谷雖有3顆偏差較多的壞球，但鄧愷威最終還是勝出的一方，靠橫掃球讓大谷揮空吞K，保送貝茲後，再K掉弗里曼，單場面對MVP三連星都留下三振紀錄，但接下來兩打席都是觸身球，讓戰局再生險境，艾德曼的內野飛球再度成為第3個出局數，鄧愷威避免危機擴大。

道奇由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，一開賽就陷入極大動盪，先因2安打、1保送形成滿壘，艾德里奇（Bryce Eldridge）的生涯首安以一支二壘打一棒清壘。葛拉斯諾後續再被李政厚敲安、保送施密特（Casey Schmitt）堆滿滿壘，面對吉伯特（Drew Gilbert）又以保送擠回1分，鄧愷威還沒上場，巨人已經打下4：0領先。