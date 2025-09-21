快訊

MLB／大谷翔平下次登板24日 日媒推估扛季後賽首戰機會大

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
美國職棒道奇隊確定取得季後賽門票，隨著總教練羅伯茲（Dave Roberts）公布大谷翔平下次登板日在美國時間23日（台灣時間24日），日本媒體推估，這代表道奇隊季後賽首戰大谷翔平有可能先發。

大谷翔平上一次登板面對費城人隊，投出5局無安打、無失分、5次三振的優異表現，羅伯茲今天對戰巨人隊賽前接受媒體採訪時透露，大谷翔平休息6天後，將在對戰響尾蛇隊時進行下一次先發登板。

道奇隊雖然有望鎖定國聯西區冠軍，然而目前在國家聯盟排名第三，輸給另兩個分區龍頭費城人、釀酒人，代表季後賽要從外卡系列賽打起。

國聯外卡首戰預計美國時間30日開打，按照現有輪值安排，道奇隊最後6場例行賽的先發順序可能會是大谷、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與西恩（Emmet Sheehan）。

這代表大谷翔平有可能休息6天後扛起國聯外卡首戰，而讓史奈爾休息5天登板也是另一個選項，而克蕭在季後賽的角色也會是考量輪值安排的因素之一。

MLB／鄧愷威3局6K讓道奇MVP三連星全成苦主 大谷一人「貢獻」2K

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，生涯首度面對豪華艦隊道奇隊先發，再度將對手K得滿頭包，MVP三連星全數成為苦主，大谷翔平一人...

MLB／羅伯茲上丘換投致敬偉大生涯 克蕭一開口卻是「sorry」

傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的最後一場例行賽登板，以4.1局失2分落幕，總教練羅伯茲（D...

MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰 大谷翔平以全英文留言致意

傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的例行賽最後登板，留下4.1局失2分，大谷翔平第5局的三分砲...

MLB／水手重砲炸裂第47轟 「50轟俱樂部」有望刷新單季人數紀錄

美聯西區爭奪戰火熱上演，西雅圖水手靠著重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第47發全壘打領軍，全隊共敲出4支陽春砲，以4：0力退休士頓太空人，重返分區龍頭位置。 蘇亞雷斯是在4局上面

MLB／「50轟50盜」周年慶！大谷翔平進度稍快 挑戰單季全壘打紀錄

去年的今天，在面對馬林魚的比賽中，大谷翔平單場3發全壘打完成史無前例的「50轟、50盜」里程碑，讓他席捲全球運動迷目光；一年之後的這天，大谷翔平則是在傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）例行

