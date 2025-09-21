聽新聞
MLB／大谷翔平下次登板24日 日媒推估扛季後賽首戰機會大
美國職棒道奇隊確定取得季後賽門票，隨著總教練羅伯茲（Dave Roberts）公布大谷翔平下次登板日在美國時間23日（台灣時間24日），日本媒體推估，這代表道奇隊季後賽首戰大谷翔平有可能先發。
大谷翔平上一次登板面對費城人隊，投出5局無安打、無失分、5次三振的優異表現，羅伯茲今天對戰巨人隊賽前接受媒體採訪時透露，大谷翔平休息6天後，將在對戰響尾蛇隊時進行下一次先發登板。
道奇隊雖然有望鎖定國聯西區冠軍，然而目前在國家聯盟排名第三，輸給另兩個分區龍頭費城人、釀酒人，代表季後賽要從外卡系列賽打起。
國聯外卡首戰預計美國時間30日開打，按照現有輪值安排，道奇隊最後6場例行賽的先發順序可能會是大谷、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與西恩（Emmet Sheehan）。
這代表大谷翔平有可能休息6天後扛起國聯外卡首戰，而讓史奈爾休息5天登板也是另一個選項，而克蕭在季後賽的角色也會是考量輪值安排的因素之一。
