快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

幕前幕後不一樣？英王國宴招待川普 美特勤1舉動槓上英御廚

住飯店牙刷不能放浴室？前空服員籲「鎖進保險箱」 揭防護措施清單

MLB／水手重砲炸裂第47轟 「50轟俱樂部」有望刷新單季人數紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
水手重砲蘇亞雷斯轟出本季第47發全壘打。 路透社
水手重砲蘇亞雷斯轟出本季第47發全壘打。 路透社

美聯西區爭奪戰火熱上演，西雅圖水手靠著重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第47發全壘打領軍，全隊共敲出4支陽春砲，以4：0力退休士頓太空人，重返分區龍頭位置

蘇亞雷斯是在4局上面對太空人先發右投布朗（Hunter Brown），掃出中左外野超大號全壘打，擊球初速高達108.5英里、飛行距離425英呎，展現驚人火力。這是他本季第47轟，將挑戰生涯首度50轟大關。

本季大聯盟已經有3人突破50轟，分別是水手捕手羅利（Cal Raleigh）的56轟、費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的53轟和道奇二刀流球星大谷翔平的52轟。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）累積48轟，加上蘇亞雷斯的47轟，兩人都有機會挑戰50轟表現；倘若最終這5名球員皆達標，將會刷新大聯盟史上單季最多人加入「50轟俱樂部」的紀錄，超越1998年與2001年並列的4人紀錄。

水手拿下這場關鍵勝利後，戰績來到85勝69敗，暫以1場勝差壓過太空人，重新坐上美聯西區龍頭寶座。

多人 法官 位置 太空人 西雅圖

相關新聞

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一次登板，在53037人的歡呼聲中走下投手丘，原本的敗投...

MLB／「50轟50盜」周年慶！大谷翔平進度稍快 挑戰單季全壘打紀錄

去年的今天，在面對馬林魚的比賽中，大谷翔平單場3發全壘打完成史無前例的「50轟、50盜」里程碑，讓他席捲全球運動迷目光；一年之後的這天，大谷翔平則是在傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）例行

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（T...

MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰 大谷翔平以全英文留言致意

傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的例行賽最後登板，留下4.1局失2分，大谷翔平第5局的三分砲...

MLB／索托炸裂42轟創生涯最高 連寫紀錄比肩傳奇巨星

休賽季簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）史上最大合約的紐約大都會超級球星索托（Juan Soto），今天火力再度全開，在對戰老東家華盛頓國民之戰敲出本季第42轟，不僅助隊以12：6大勝，也正

MLB／水手重砲炸裂第47轟 「50轟俱樂部」有望刷新單季人數紀錄

美聯西區爭奪戰火熱上演，西雅圖水手靠著重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第47發全壘打領軍，全隊共敲出4支陽春砲，以4：0力退休士頓太空人，重返分區龍頭位置。 蘇亞雷斯是在4局上面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。