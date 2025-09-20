MLB／水手重砲炸裂第47轟 「50轟俱樂部」有望刷新單季人數紀錄

美聯西區爭奪戰火熱上演，西雅圖水手靠著重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第47發全壘打領軍，全隊共敲出4支陽春砲，以4：0力退休士頓太空人，重返分區龍頭位置。

蘇亞雷斯是在4局上面對太空人先發右投布朗（Hunter Brown），掃出中左外野超大號全壘打，擊球初速高達108.5英里、飛行距離425英呎，展現驚人火力。這是他本季第47轟，將挑戰生涯首度50轟大關。

MY GOODNESS, GENO 😮



Eugenio Suárez hits this baseball OVER the train tracks 👀 pic.twitter.com/Q5yFflIxal — MLB (@MLB) 2025年9月20日

本季大聯盟已經有3人突破50轟，分別是水手捕手羅利（Cal Raleigh）的56轟、費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的53轟和道奇二刀流球星大谷翔平的52轟。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）累積48轟，加上蘇亞雷斯的47轟，兩人都有機會挑戰50轟表現；倘若最終這5名球員皆達標，將會刷新大聯盟史上單季最多人加入「50轟俱樂部」的紀錄，超越1998年與2001年並列的4人紀錄。

水手拿下這場關鍵勝利後，戰績來到85勝69敗，暫以1場勝差壓過太空人，重新坐上美聯西區龍頭寶座。