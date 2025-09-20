MLB／羅伯茲上丘換投致敬偉大生涯 克蕭一開口卻是「sorry」

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇總教練羅伯茲(中)走上場與傳奇左投克蕭擁抱致意。 美聯社
道奇總教練羅伯茲(中)走上場與傳奇左投克蕭擁抱致意。 美聯社

傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的最後一場例行賽登板，以4.1局失2分落幕，總教練羅伯茲（Dave Roberts）還原當時換投的對話，頗令外界揪心，羅伯茲當時說「恭喜你擁有偉大的生涯」，克蕭開口卻是歉意，「我很抱歉，我今天投得那麼糟。」

道奇今天以6：3擊敗巨人隊，鎖定季後賽門票，克蕭先發4.1局被敲4安打、失2分退場，當時還以1：2落後，靠道奇5局灌進4分逆轉逃敗，包括大谷翔平三分砲、貝茲（Mookie Betts）陽春砲。

羅伯茲賽後透露，原本的計畫是讓克蕭完成5局投球，但克蕭今天的狀況確實不是那麼好，因此做了一些調整。

在克蕭第5局面對首位打者狄佛斯（Rafael Devers）飆K後，羅伯茲上場換投，克蕭也表達自己的歉意，一開口就是為自己的表現說sorry。

克蕭賽後笑說，自己在昨天引退發表記者會上的情緒比較激動，今天已經沉澱許多，更專注在比賽上想要幫助球隊贏球，「顯然，這比我預期更困難一些，真的是拚盡了全力想要解決打者，但好的是還是有撐了過來，讓球隊保持在比賽競爭中。」

可能是最後一次在主場球迷面前登板，克蕭表示，再多言語都無法充分自己的對於今晚、對於本季、對於整個生涯的感受，「我真的很感激能在道奇待這麼長一段時間。」

克蕭 道奇 羅伯茲

