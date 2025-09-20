MLB／大谷三分砲助道奇連13年闖進季後賽 但預計從外卡賽打起

快訊

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平第52轟出爐。 路透社
大谷翔平今天在第5局轟出逆轉戰局的三分砲，本季第52支全壘打出爐，帶領道奇以6比3擊敗巨人，連續13年闖進季後賽。這場比賽同時見證了道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一役。

克蕭先發4又1/3局，被敲出4支安打失2分，送出6次三振與4次保送，無關勝敗。當他在第5局退場時，全場53037名爆滿觀眾起立鼓掌致敬，並在休息區接受道奇總教練羅伯茲（DaveRoberts）與隊友的擁抱。

這位世代級偉大投手已於前一日宣布，將在球季結束後退休，結束18年皆效力於道奇的傳奇生涯。

巨人開局由拉莫斯（Heliot Ramos）轟出陽春砲先馳得點，並靠弗洛瑞斯（Wilmer Flores）第3局帶有一分打點的安打取得2比1領先。

道奇在5局下展開反攻，赫南德茲（Enrique Hernandez）選到保送、帕赫斯（Andy Pages）敲安後，大谷在兩出局情況下轟出三分砲，隨後貝茲（MookieBetts）補上陽春全壘打，道奇單局攻下4分，反以5比2領先。

傳奇左投克蕭。 路透社
大谷將連續上壘場次推進至24場，目前是本季大聯盟最長紀錄。

第6局帕赫斯再補上一支帶有一分打點的二壘安打，將比分拉開至6比2。

巨人則靠查普曼（Matt Chapman）在第7局打出帶有一分打點的一壘安打，追回1分，但無力再追。

憑藉這場勝利，道奇連續第13年晉級季後賽，但預料將自2021年以來首度從外卡系列賽打起。

