MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰 大谷翔平以全英文留言致意

傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的例行賽最後登板，留下4.1局失2分，大谷翔平第5局的三分砲一棒逆轉戰局，幫助道奇隊終場以6：3擊敗巨人隊，大谷賽後也說能在克蕭的最終戰為他打下勝利，真的是太好了。大谷透過一份英文留言向克蕭致意，喊話：「一起享受在一起打球的最後一個月，畫下精彩的句點吧！」

克蕭此役在落後局面退場，道奇打線在5局下為他解套，帕赫斯（Andy Pages）敲安、赫南德茲（Enrique Hernandez）保送，兩出局後輪到大谷翔平打擊，一棒敲出三分砲、本季第52轟逆轉戰局，克蕭也上前與他擁抱，而下一棒貝茲（Mookie Betts）旋即補上陽春砲擴大優勢。

NO. 52 FOR SHOHEI



On the anniversary of his historic 50/50 achievement, Shohei Ohtani gives the fans some fireworks to celebrate 🚀 pic.twitter.com/hbvjWYLJaY — MLB (@MLB) 2025年9月20日

談到開轟打席，大谷表示，自己的目標是確實擊球，「我當時帶著信心走上打擊區，打到的那一瞬間，我就知道會出去了。」這發全壘打可以幫助球隊贏得比賽，他表示：「很開心我們贏了，能在克蕭重要的一天贏得比賽，這對我們來說意義重大。」

大谷賽後透過球團發表英文聲明，向克蕭表達敬意，文中提到自己一直很景仰克蕭對比賽的敬業態度，他的成功生涯就是他對棒球付出與執著的最佳鐵證，稱他擁有不可思議、傳奇般、值得載入名人堂的生涯。

大谷表示，這雖然只是自己在道奇的第二年，但自己從過去在天使隊時就一直注視著克蕭、與克蕭交手，「能與他對戰多年，也作為他的隊友，一起打下世界大賽冠軍，這對我來說是真正的榮耀。」

大谷翔平給予克蕭的留言原文如下：