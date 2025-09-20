快訊

YouTuber東眼山錄美景…遇「Gopro裸男討合照」 山友罵：雙北桃園橫行

超天使浪橘被送進收容所 狂蹭志工不想被關籠「請別離開我好嗎」

MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰！大谷翔平「全英文」留言致意

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰 大谷翔平以全英文留言致意

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平轟出逆轉三分砲後與克蕭擁抱。 路透社
大谷翔平轟出逆轉三分砲後與克蕭擁抱。 路透社

傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的例行賽最後登板，留下4.1局失2分，大谷翔平第5局的三分砲一棒逆轉戰局，幫助道奇隊終場以6：3擊敗巨人隊，大谷賽後也說能在克蕭的最終戰為他打下勝利，真的是太好了。大谷透過一份英文留言向克蕭致意，喊話：「一起享受在一起打球的最後一個月，畫下精彩的句點吧！」

克蕭此役在落後局面退場，道奇打線在5局下為他解套，帕赫斯（Andy Pages）敲安、赫南德茲（Enrique Hernandez）保送，兩出局後輪到大谷翔平打擊，一棒敲出三分砲、本季第52轟逆轉戰局，克蕭也上前與他擁抱，而下一棒貝茲（Mookie Betts）旋即補上陽春砲擴大優勢。

談到開轟打席，大谷表示，自己的目標是確實擊球，「我當時帶著信心走上打擊區，打到的那一瞬間，我就知道會出去了。」這發全壘打可以幫助球隊贏得比賽，他表示：「很開心我們贏了，能在克蕭重要的一天贏得比賽，這對我們來說意義重大。」

大谷賽後透過球團發表英文聲明，向克蕭表達敬意，文中提到自己一直很景仰克蕭對比賽的敬業態度，他的成功生涯就是他對棒球付出與執著的最佳鐵證，稱他擁有不可思議、傳奇般、值得載入名人堂的生涯。

大谷表示，這雖然只是自己在道奇的第二年，但自己從過去在天使隊時就一直注視著克蕭、與克蕭交手，「能與他對戰多年，也作為他的隊友，一起打下世界大賽冠軍，這對我來說是真正的榮耀。」

大谷翔平給予克蕭的留言原文如下：

Congratulations on an amazing , story book, hall of fame career .

I've always admired how you've gone about your business in such a professional way, and the success you've had is a true reflection of your dedication and commitment to the game.

It's been awesome competing against you throughout the years and now sharing a World Championship as your teammate has been a true honor.

Let's enjoy this last month and go out with a splash!!

「恭喜你擁有精彩、傳奇般、名人堂級的生涯，我一直很敬佩你面對工作的敬業態度，你所擁有的成功生涯，正是反映出你對比賽的執著與投入，很開心能與你對戰多年，現在又能以隊友身分一起打下世界大賽冠軍，這對我來說是莫大的榮幸。好好享受最後一個月，一起畫下精彩的句點吧！」

克蕭 道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

MLB／大谷翔平第52轟逆轉彈 克蕭敗投解套大笑相擁

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

相關新聞

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一次登板，在53037人的歡呼聲中走下投手丘，原本的敗投...

MLB／「50轟50盜」周年慶！大谷翔平進度稍快 挑戰單季全壘打紀錄

去年的今天，在面對馬林魚的比賽中，大谷翔平單場3發全壘打完成史無前例的「50轟、50盜」里程碑，讓他席捲全球運動迷目光；一年之後的這天，大谷翔平則是在傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）例行

MLB／大谷翔平第52轟逆轉彈 克蕭敗投解套大笑相擁

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）的主場最終戰，隊友拒絕讓他的敗投增加場次，5局下大谷翔平敲出三分砲一...

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

生涯最後一次的例行賽道奇主場登板，克蕭（Clayton Kershaw）在全場歡呼下站上投手丘，出場曲由歡樂合唱團唱著「...

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（T...

MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰 大谷翔平以全英文留言致意

傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的例行賽最後登板，留下4.1局失2分，大谷翔平第5局的三分砲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。