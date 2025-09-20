MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰 大谷翔平以全英文留言致意
傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）生涯在道奇球場的例行賽最後登板，留下4.1局失2分，大谷翔平第5局的三分砲一棒逆轉戰局，幫助道奇隊終場以6：3擊敗巨人隊，大谷賽後也說能在克蕭的最終戰為他打下勝利，真的是太好了。大谷透過一份英文留言向克蕭致意，喊話：「一起享受在一起打球的最後一個月，畫下精彩的句點吧！」
克蕭此役在落後局面退場，道奇打線在5局下為他解套，帕赫斯（Andy Pages）敲安、赫南德茲（Enrique Hernandez）保送，兩出局後輪到大谷翔平打擊，一棒敲出三分砲、本季第52轟逆轉戰局，克蕭也上前與他擁抱，而下一棒貝茲（Mookie Betts）旋即補上陽春砲擴大優勢。
談到開轟打席，大谷表示，自己的目標是確實擊球，「我當時帶著信心走上打擊區，打到的那一瞬間，我就知道會出去了。」這發全壘打可以幫助球隊贏得比賽，他表示：「很開心我們贏了，能在克蕭重要的一天贏得比賽，這對我們來說意義重大。」
大谷賽後透過球團發表英文聲明，向克蕭表達敬意，文中提到自己一直很景仰克蕭對比賽的敬業態度，他的成功生涯就是他對棒球付出與執著的最佳鐵證，稱他擁有不可思議、傳奇般、值得載入名人堂的生涯。
大谷表示，這雖然只是自己在道奇的第二年，但自己從過去在天使隊時就一直注視著克蕭、與克蕭交手，「能與他對戰多年，也作為他的隊友，一起打下世界大賽冠軍，這對我來說是真正的榮耀。」
大谷翔平給予克蕭的留言原文如下：
Congratulations on an amazing , story book, hall of fame career .
I've always admired how you've gone about your business in such a professional way, and the success you've had is a true reflection of your dedication and commitment to the game.
It's been awesome competing against you throughout the years and now sharing a World Championship as your teammate has been a true honor.
Let's enjoy this last month and go out with a splash!!
「恭喜你擁有精彩、傳奇般、名人堂級的生涯，我一直很敬佩你面對工作的敬業態度，你所擁有的成功生涯，正是反映出你對比賽的執著與投入，很開心能與你對戰多年，現在又能以隊友身分一起打下世界大賽冠軍，這對我來說是莫大的榮幸。好好享受最後一個月，一起畫下精彩的句點吧！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言