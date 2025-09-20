MLB／「50轟50盜」周年慶！大谷翔平進度稍快 挑戰單季全壘打紀錄

去年的今天，在面對馬林魚的比賽中，大谷翔平單場3發全壘打完成史無前例的「50轟、50盜」里程碑，讓他席捲全球運動迷目光；一年之後的這天，大谷翔平則是在傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一次登板中，轟出逆轉戰局的關鍵三分砲，為這個特殊之夜再度留下屬於自己的印記。

這發飛向左外野的全壘打是大谷翔平本季第52號，進度比去年快了一支，道奇目前還剩下8場例行賽，大谷翔平將要尋求打破上季寫下的54轟個人生涯紀錄。

NO. 52 FOR SHOHEI



On the anniversary of his historic 50/50 achievement, Shohei Ohtani gives the fans some fireworks to celebrate 🚀 pic.twitter.com/hbvjWYLJaY — MLB (@MLB) 2025年9月20日

另一方面，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，大谷翔平自加盟道奇以來前兩個球季已經累積106轟，只要再炸裂3轟，大谷不僅能打破個人單季全壘打紀錄，還能追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在加入單一球隊前2個賽季的全壘打數，並列史上第2。

至於榜首則是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）所創下，他在洋基的前兩個賽季分別敲出54轟和59轟，累積113轟，大谷翔平要在8場比賽內扛出7發全壘打，顯然難度超高。

"One-of-a-kind player!

One-of-a-kind season!

Shohei Ohtani starts the 50/50 club!"



One year ago today, Shohei Ohtani etched his name in history 👏 pic.twitter.com/giLUJAyhT6 — MLB (@MLB) 2025年9月19日

大谷翔平本季以開路先鋒身分已經狂敲48轟，在紀錄榜上持續遙遙領先。同時他還是史上唯一一位達成單季「50轟、50三振」的超級獨角獸 。