MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一次登板，在53037人的歡呼聲中走下投手丘，原本的敗投也因為大谷翔平逆轉三分砲解套，道奇隊最終以6：3擊敗巨人隊，也確定取得季後賽資格。

今天賽前只要道奇贏或響尾蛇隊輸，道奇都可確定進入季後賽，雖然響尾蛇先一步輸球，道奇還是以贏球讓晉級消息更加喜悅；加上教士隊輸球，道奇在國聯西區封王的魔術數字也一口氣下修到M4。

Clayton Kershaw, forever a legend. pic.twitter.com/g7A5yVAIvp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年9月20日

克蕭今年球季結束後即將引退的消息昨天傳出，今天道奇球場擠滿球迷，而克蕭從第1局開始連4局都被上壘，其中第1、第3局掉分，包含被拉莫斯（Heliot Ramos）轟出首局首打席全壘打。

Mookie Betts goes back-to-back with Shohei!! 😤 pic.twitter.com/rLaW1GdOWB — MLB (@MLB) 2025年9月20日

5局上續投三振掉狄佛斯（Rafael Devers）後，克蕭與總教練羅伯茲（Dave Roberts）相擁並走下投手丘，全場球迷齊喊「克蕭！克蕭！」，他也脫帽回應，場邊關注的妻子熱淚盈眶，旁邊是克蕭的四位孩子，還有一位即將出生。

NO. 52 FOR SHOHEI



On the anniversary of his historic 50/50 achievement, Shohei Ohtani gives the fans some fireworks to celebrate 🚀 pic.twitter.com/hbvjWYLJaY — MLB (@MLB) 2025年9月20日

道奇打線在克蕭投球期間僅有羅哈斯（Miguel Rojas）在2局下敲出陽春砲，不過5局下大谷翔平就在2出局、一二壘有人時，一棒敲出本季第52轟逆轉比數，下一棒貝茲（Mookie Betts）跟進開轟，將領先擴大到5：2。

大谷翔平三分砲幫助克蕭敗投解套，兩人相互擁抱。 路透社

道奇牛棚這次也沒放火，4人接手後，只有投1.1局的羅布雷斯基（Justin Wrobleski）在7局上被查普曼（Matt Chapman）敲安而丟掉1分。

The legendary Clayton Kershaw walks off the Dodger Stadium mound for the final time in his regular-season career 👏 pic.twitter.com/xfGtvDotDS — MLB (@MLB) 2025年9月20日

道奇傳奇投手克蕭在53037人的歡呼聲中走下投手丘。 路透社