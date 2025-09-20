快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇傳奇投手克蕭例行賽主場最後登板，退場時滿場歡呼。 美聯社
道奇傳奇投手克蕭例行賽主場最後登板，退場時滿場歡呼。 美聯社

道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一次登板，在53037人的歡呼聲中走下投手丘，原本的敗投也因為大谷翔平逆轉三分砲解套，道奇隊最終以6：3擊敗巨人隊，也確定取得季後賽資格。

今天賽前只要道奇贏或響尾蛇隊輸，道奇都可確定進入季後賽，雖然響尾蛇先一步輸球，道奇還是以贏球讓晉級消息更加喜悅；加上教士隊輸球，道奇在國聯西區封王的魔術數字也一口氣下修到M4。

克蕭今年球季結束後即將引退的消息昨天傳出，今天道奇球場擠滿球迷，而克蕭從第1局開始連4局都被上壘，其中第1、第3局掉分，包含被拉莫斯（Heliot Ramos）轟出首局首打席全壘打。

5局上續投三振掉狄佛斯（Rafael Devers）後，克蕭與總教練羅伯茲（Dave Roberts）相擁並走下投手丘，全場球迷齊喊「克蕭！克蕭！」，他也脫帽回應，場邊關注的妻子熱淚盈眶，旁邊是克蕭的四位孩子，還有一位即將出生。

道奇打線在克蕭投球期間僅有羅哈斯（Miguel Rojas）在2局下敲出陽春砲，不過5局下大谷翔平就在2出局、一二壘有人時，一棒敲出本季第52轟逆轉比數，下一棒貝茲（Mookie Betts）跟進開轟，將領先擴大到5：2。

大谷翔平三分砲幫助克蕭敗投解套，兩人相互擁抱。 路透社
大谷翔平三分砲幫助克蕭敗投解套，兩人相互擁抱。 路透社

道奇牛棚這次也沒放火，4人接手後，只有投1.1局的羅布雷斯基（Justin Wrobleski）在7局上被查普曼（Matt Chapman）敲安而丟掉1分。

道奇傳奇投手克蕭在53037人的歡呼聲中走下投手丘。 路透社
道奇傳奇投手克蕭在53037人的歡呼聲中走下投手丘。 路透社

道奇 克蕭 響尾蛇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平第52轟逆轉彈 克蕭敗投解套大笑相擁

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

MLB／在克蕭3039K履歷貢獻1K 胡金龍笑答：以為會對我投直球

相關新聞

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一次登板，在53037人的歡呼聲中走下投手丘，原本的敗投...

MLB／大谷翔平第52轟逆轉彈 克蕭敗投解套大笑相擁

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）的主場最終戰，隊友拒絕讓他的敗投增加場次，5局下大谷翔平敲出三分砲一...

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

生涯最後一次的例行賽道奇主場登板，克蕭（Clayton Kershaw）在全場歡呼下站上投手丘，出場曲由歡樂合唱團唱著「...

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（T...

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板，一壘手弗里曼（F...

MLB／張泰山為雙城開球 被介紹「來自台灣的傳奇球星」

台灣傳奇球星張泰山今天受邀出席美國職棒雙城隊「台灣日」活動，穿上印著Taiwan 1號T-shirt，在標靶球場投手丘投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。