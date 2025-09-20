MLB／索托炸裂42轟創生涯最高 連寫紀錄比肩傳奇巨星

休賽季簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）史上最大合約的紐約大都會超級球星索托（Juan Soto），今天火力再度全開，在對戰老東家華盛頓國民之戰敲出本季第42轟，不僅助隊以12：6大勝，也正式刷新個人生涯單季最多全壘打紀錄，更讓現場球迷齊聲高喊「MVP！」

比賽進行到4局下半，一出局二、三壘有人時，索托從左投普林（PJ Poulin）手上猛力轟出中外野三分砲。這球擊球初速達106.9英里（約172公里）、飛行距離419英呎（約127.7公尺）、仰角36度，直飛花旗球場（Citi Field）中外野最深處。這發全壘打讓索托單季累積42轟，超越去年的41轟，改寫生涯新高。

索托此戰3打數2安，貢獻3分打點，另外獲得1次敬遠和1次四壞保送，跑回2分並盜壘成功1次，表現全面。賽後打擊率提升至0.265，OPS達0.931。他本季已累積42轟與34次盜壘，持續朝「40-40」俱樂部邁進。

26歲的索托生涯已累積243轟，在大聯盟球員27歲前全壘打排行榜中，索托居史上第6多，紀錄最高是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的273轟。

此外，索托本季已經累積121次保送，這他生涯第5次單季達到至少「120次保送」，未來仍有機會挑戰邦茲（Barry Bonds）的11次歷史紀錄。統計顯示，索托已經連續5季繳出「25轟、120保送」，歷史上僅次於「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）的連續6季；至於邦茲生涯有11次達成「25轟、120保送」，總次數高居史上第1。

索托自8月起火力持續甦醒，近45場比賽掃出17轟、貢獻41分打點還送出18次盜壘。截至目前，索托在國聯多項數據名列前茅，包括42轟（第3）、103打點（第3）、0.397上壘率（第1）、OPS 0.930（第3）。

大都會贏球後，戰績來到80勝74敗，持續鞏固國聯外卡席次。