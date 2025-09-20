MLB／大谷翔平第52轟逆轉彈 克蕭敗投解套大笑相擁

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）的主場最終戰，隊友拒絕讓他的敗投增加場次，5局下大谷翔平敲出三分砲一棒逆轉、貝茲（Mookie Betts）也跟進開轟，讓道奇5局打完反以5：2領先巨人隊。

昨天宣布今年球季結束後引退的克蕭今天迎來例行賽主場最終戰，先發4.1局接受眾人歡呼聲退場，投出6次三振但也丟掉2分，即使羅哈斯（Miguel Rojas）在2局下敲出陽春砲，還是帶著敗投身分。

NO. 52 FOR SHOHEI



On the anniversary of his historic 50/50 achievement, Shohei Ohtani gives the fans some fireworks to celebrate 🚀 pic.twitter.com/hbvjWYLJaY — MLB (@MLB) 2025年9月20日

道奇打線在5局下為克蕭解套，帕赫斯（Andy Pages）敲安、赫南德茲（Enrique Hernandez）保送，2出局後輪到大谷翔平打擊，他一棒敲出本季第52轟逆轉比數，下一棒貝茲又敲出陽春砲「背靠背」開轟。

Mookie Betts goes back-to-back with Shohei!! 😤 pic.twitter.com/rLaW1GdOWB — MLB (@MLB) 2025年9月20日

大谷翔平這一轟引爆全場歡呼聲，牛棚投手也興奮得互相擊掌，而回到休息區後隊友紛紛上前與他擊掌，克蕭更是露出大大笑容與大谷翔平擁抱。