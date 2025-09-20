快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平第52轟逆轉彈 克蕭敗投解套大笑相擁

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平三分砲幫助克蕭最終戰解套敗投資格。 路透社
大谷翔平三分砲幫助克蕭最終戰解套敗投資格。 路透社

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）的主場最終戰，隊友拒絕讓他的敗投增加場次，5局下大谷翔平敲出三分砲一棒逆轉、貝茲（Mookie Betts）也跟進開轟，讓道奇5局打完反以5：2領先巨人隊。

昨天宣布今年球季結束後引退的克蕭今天迎來例行賽主場最終戰，先發4.1局接受眾人歡呼聲退場，投出6次三振但也丟掉2分，即使羅哈斯（Miguel Rojas）在2局下敲出陽春砲，還是帶著敗投身分。

道奇打線在5局下為克蕭解套，帕赫斯（Andy Pages）敲安、赫南德茲（Enrique Hernandez）保送，2出局後輪到大谷翔平打擊，他一棒敲出本季第52轟逆轉比數，下一棒貝茲又敲出陽春砲「背靠背」開轟。

大谷翔平這一轟引爆全場歡呼聲，牛棚投手也興奮得互相擊掌，而回到休息區後隊友紛紛上前與他擊掌，克蕭更是露出大大笑容與大谷翔平擁抱。

克蕭 道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

MLB／在克蕭3039K履歷貢獻1K 胡金龍笑答：以為會對我投直球

相關新聞

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）例行賽主場最後一次登板，在53037人的歡呼聲中走下投手丘，原本的敗投...

MLB／大谷翔平第52轟逆轉彈 克蕭敗投解套大笑相擁

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）的主場最終戰，隊友拒絕讓他的敗投增加場次，5局下大谷翔平敲出三分砲一...

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

生涯最後一次的例行賽道奇主場登板，克蕭（Clayton Kershaw）在全場歡呼下站上投手丘，出場曲由歡樂合唱團唱著「...

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（T...

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板，一壘手弗里曼（F...

MLB／張泰山為雙城開球 被介紹「來自台灣的傳奇球星」

台灣傳奇球星張泰山今天受邀出席美國職棒雙城隊「台灣日」活動，穿上印著Taiwan 1號T-shirt，在標靶球場投手丘投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。