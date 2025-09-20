MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
克蕭生涯最後一次的例行賽道奇主場登板。 路透社
生涯最後一次的例行賽道奇主場登板，克蕭（Clayton Kershaw）在全場歡呼下站上投手丘，出場曲由歡樂合唱團唱著「今晚，我們那麼年輕」，帶4個孩子到場的太太看到克蕭熱身就已開始落淚。

道奇隊傳奇投手克蕭昨天宣告今年球季結束後就告別職棒生涯，今天對上熟悉對手巨人隊，第1局就遇到強力挑戰，連2顆好球後投出的85.9哩滑球，被拉莫斯（Heliot Ramos）轟出首局首打席全壘打。

不過克蕭沒有持續失血，後續雖然出現保送、失誤堆積壘包，但仍抓到3個出局數回穩，2局上又是單局兩次四壞的危機，還是用三振跟兩次內野飛球出局，凍結壘包。

而熟悉的道奇隊援護也很快來到，羅哈斯（Miguel Rojas）在2局下2出局後轟出一發陽春砲，直接扳平比數。

只不過3局上克蕭三振開局後，先被查普曼（Matt Chapman）敲出二壘安打，再被弗洛瑞斯（Wilmer Flores）敲安而丟掉第2分。

4局上被安打開局後，克蕭連抓3個出局數，5局上續投三振掉狄佛斯（Rafael Devers），總教練羅伯茲開始漫步上場，全場知道這是換投時刻，開始大喊「克蕭！克蕭！」，克蕭與羅伯茲擁抱後走下投手丘，並脫帽向球迷致意。

克蕭一一與包含大谷翔平在內的隊友相擁後，再次回到場上向球迷揮手，他在道奇主場最後一戰，以91球投完4.1局，被敲4支安打、丟掉2分，另有6次三振、4次四壞保送，只不過退場時道奇1：2落後，要等待敗投解套。

羅伯茲比賽中被問到對於克蕭印象最深的時刻，他回憶起2016年國聯分區系列賽，克蕭在僅休1天的情況下登板關門，守住勝利擊敗國民隊晉級國聯冠軍賽，「在我們相處的10年間，我沒看過比他更競爭、投入比賽的人，而穿同一件球衣18年更是難以想像的事情。」

