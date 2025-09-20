MLB／張泰山為雙城開球 被介紹「來自台灣的傳奇球星」

台灣傳奇球星張泰山今天受邀出席美國職棒雙城隊「台灣日」活動，穿上印著Taiwan 1號T-shirt，在標靶球場投手丘投出穩健有力的好球，贏得全場球迷的掌聲喝采，張泰山表示，能在美國職棒的舞台上代表台灣開球，對自己來說是一份榮耀。

由於職棒生涯長年奔波，球季與大聯盟比賽時間重疊，張泰山過去從未真正到場看過大聯盟賽事，也沒有參訪過大聯盟球場。這一次不僅是他第一次親身觀賞大聯盟比賽，更是首次深入造訪大聯盟球場。

台灣傳奇球星張泰山今天受邀出席美國職棒雙城隊「台灣日」活動。圖／影響力動能公司提供

張泰山直言感到非常驚艷與感動，無論硬體設施或軟體服務都十分完善，交通動線的規劃也相當完整，更讓他印象深刻的是，球場的展示結合了許多歷史題材與球員事蹟，記錄相當完整珍貴，相當值得台灣球場導覽設計上借鏡。

除了完成開球任務，張泰山也參加了雙城隊特別安排的VIP Tour行程。參訪過程中，他巧遇1987年與1991年兩度幫助雙城奪下世界大賽冠軍的名將格萊登（Dan Gladden），兩位跨世代傳奇相談甚歡，成為當日另一個難忘插曲。

台灣傳奇球星張泰山今天出席美國職棒雙城隊「台灣日」活動，與路易斯威爾銀棒獎座合影。圖／影響力動能公司提供

導覽由雙城隊資深成員瓦伯斯（Dale T. Wolpers）擔任，雖然年逾七旬，但依然健步如飛、充滿熱情。他不僅在行前特別做功課，熟悉張泰山的棒球紀錄，更在導覽過程中熱情地向周遭的工作人員介紹「這位就是來自台灣的傳奇球星」。

參訪途中，張泰山還特別與路易斯威爾銀棒獎座合影。張泰山是台灣第一位奪得該獎項的球員，生涯一共拿下三座。泰山回憶，2003年拿到第一座銀棒獎時，路易斯威爾說那是1000美元製作的，「真的很有份量！」

台灣傳奇球星張泰山今天受邀出席美國職棒雙城隊「台灣日」，與雙城名將格萊登（Dan Gladden，右）交流。圖／影響力動能公司提供

多年來，張泰山持續投入基層與社區棒球推廣，對於棒球環境有深刻體會，導覽時分享明尼蘇達州竟擁有超過500座棒球場，直呼震撼，照片中的這些球場都設計得太棒了。泰山說，如果台灣也能打造出這樣的環境，一定能更大力推動棒球發展。

張泰山與雙城隊的CT標誌合影，CT代表Twins City，但他幽默笑說今天可以解讀成Chinese Taipei，象徵這一天就是屬於台灣的日子，引來現場會心一笑。