MLB／薛則0.2局遭皇家暴打7分最屈辱一戰 捕手跟著受害1.1局噴10分

原本是藍鳥隊挑戰鎖定季後賽席次的一場比賽，薛則（Max Scherzer）直接改寫劇本為「考夫曼慘案」，此役在皇家主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）進行，薛則面對皇家先發0.2局核爆7分，對手攻勢一發不可收拾，最終暴打27支安打，皇家終場以20：1痛宰藍鳥。

藍鳥此役1局上就靠史布林格（George Springer）陽春砲開張分數，喜悅卻很短暫，薛則1局下面對10人次，被敲7安打、1保送，狂失7分，其中5支是長打，包括培瑞茲（Salvador Perez）三分砲、馬塞（Michael Massey）兩分砲。

Salvador Perez blasts a three-run bomb to make it FIVE first inning runs for the Royals against Max Scherzer! pic.twitter.com/J9DjmHHjsP — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年9月20日

薛則過去曾在2021年6月11日面對巨人隊投0.1局、12球，但當時為傷退，若不計此特殊狀況，此役締造生涯最短局數先發，但這也是他第一次單局丟掉7分以上。

皇家第3局再有攻勢，簡森（Carter Jensen）二壘打、帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）一壘打都有分數進帳，領先達到10：1，而這竟只是皇家暴打秀的半程。

眼看情勢已經追不回，藍鳥最後兩局啟用野手登板，7局下上場的捕手海尼曼（Tyler Heineman），投1.1局被狂掃13支安打、丟掉10分，第7局被打4分，第8局再掉6分，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）登板連抓2個出局數，才終於完成似乎看不到終點的一局。