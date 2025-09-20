快訊

MLB／薛則0.2局遭皇家暴打7分最屈辱一戰 捕手跟著受害1.1局噴10分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
薛則面對皇家先發0.2局核爆7分。 路透社
薛則面對皇家先發0.2局核爆7分。 路透社

原本是藍鳥隊挑戰鎖定季後賽席次的一場比賽，薛則（Max Scherzer）直接改寫劇本為「考夫曼慘案」，此役在皇家主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）進行，薛則面對皇家先發0.2局核爆7分，對手攻勢一發不可收拾，最終暴打27支安打，皇家終場以20：1痛宰藍鳥。

藍鳥此役1局上就靠史布林格（George Springer）陽春砲開張分數，喜悅卻很短暫，薛則1局下面對10人次，被敲7安打、1保送，狂失7分，其中5支是長打，包括培瑞茲（Salvador Perez）三分砲、馬塞（Michael Massey）兩分砲。

薛則過去曾在2021年6月11日面對巨人隊投0.1局、12球，但當時為傷退，若不計此特殊狀況，此役締造生涯最短局數先發，但這也是他第一次單局丟掉7分以上。

皇家第3局再有攻勢，簡森（Carter Jensen）二壘打、帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）一壘打都有分數進帳，領先達到10：1，而這竟只是皇家暴打秀的半程。

眼看情勢已經追不回，藍鳥最後兩局啟用野手登板，7局下上場的捕手海尼曼（Tyler Heineman），投1.1局被狂掃13支安打、丟掉10分，第7局被打4分，第8局再掉6分，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）登板連抓2個出局數，才終於完成似乎看不到終點的一局。

皇家 藍鳥 薛則

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（T...

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板，一壘手弗里曼（F...

MLB／張泰山為雙城開球 被介紹「來自台灣的傳奇球星」

台灣傳奇球星張泰山今天受邀出席美國職棒雙城隊「台灣日」活動，穿上印著Taiwan 1號T-shirt，在標靶球場投手丘投...

MLB／薛則0.2局遭皇家暴打7分最屈辱一戰 捕手跟著受害1.1局噴10分

原本是藍鳥隊挑戰鎖定季後賽席次的一場比賽，薛則（Max Scherzer）直接改寫劇本為「考夫曼慘案」，此役在皇家主場考...

MLB／山本由伸創史上首見悲情紀錄 得知克蕭退休後很難過

道奇隊日籍強投山本由伸今天面對巨人隊，投出生涯新高的6保送，但主投5.1局只被敲1支安打，沒有掉分，可惜打線還是未提供充足火力，讓山本創下史上最悲情紀錄。 山本由伸用108球投5.1局，投出7三

MLB／道奇傳奇克蕭宣布引退：我覺得是時候了

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣布今年球季結束後引退，這也代表明天將是他生涯在道奇球場例行賽最後一...

