MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打
道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）盛讚他，如果他想，絕對還能再戰幾年，更爆料常在一壘上與對手們聊到克蕭的球有多難打。
弗里曼生涯前12年效力勇士隊，2022年才來到道奇，與他當過對手、也當過隊友，弗里曼說對他一直都充滿敬畏，「他是道奇偉大隊史中的一部分，道奇近年的強盛從2012年開始起步，他幾乎參與了球隊的每一件事。」
弗里曼說，無法相信克蕭就要退休了，「以我個人看法，他絕對還能繼續打，但我們也理解，18年真的是一段很長的時間，他的左手已經發射過無數顆子彈，經歷並克服了許多事情。」
弗里曼印象深刻的是，擔任一壘手的他，常常在壘上遇到對手閒聊，才剛讚嘆起「根本看不到克蕭的滑球」，結果下一球變成71、72哩的曲球，「雖然他現在已經不像以前可以投到94、95哩，但他依然知道怎麼對付打者。」
