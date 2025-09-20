快訊

人生逆轉學／《兩個爸爸》陳子良再婚 誠實面對不合適的愛

爆炸真相為何？高雄興達電廠疑偷工減料…台電坦承：法蘭墊片消失

台灣海峽今規模5.0地震！氣象署：「32年來最大」屬歐亞大陸板塊內地震

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
傳奇左投克蕭(右)與弗里曼。 法新社
傳奇左投克蕭(右)與弗里曼。 法新社

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）盛讚他，如果他想，絕對還能再戰幾年，更爆料常在一壘上與對手們聊到克蕭的球有多難打。

弗里曼生涯前12年效力勇士隊，2022年才來到道奇，與他當過對手、也當過隊友，弗里曼說對他一直都充滿敬畏，「他是道奇偉大隊史中的一部分，道奇近年的強盛從2012年開始起步，他幾乎參與了球隊的每一件事。」

道奇隊傳奇左投克蕭。 美聯社
道奇隊傳奇左投克蕭。 美聯社

弗里曼說，無法相信克蕭就要退休了，「以我個人看法，他絕對還能繼續打，但我們也理解，18年真的是一段很長的時間，他的左手已經發射過無數顆子彈，經歷並克服了許多事情。」

道奇隊傳奇左投克蕭今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板。 路透通訊社
道奇隊傳奇左投克蕭今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板。 路透通訊社

弗里曼印象深刻的是，擔任一壘手的他，常常在壘上遇到對手閒聊，才剛讚嘆起「根本看不到克蕭的滑球」，結果下一球變成71、72哩的曲球，「雖然他現在已經不像以前可以投到94、95哩，但他依然知道怎麼對付打者。」

克蕭(左)與弗里曼。 美國聯合通訊社
克蕭(左)與弗里曼。 美國聯合通訊社

弗里曼在克蕭引退記者會。 美聯社
弗里曼在克蕭引退記者會。 美聯社

道奇 克蕭 弗里曼

延伸閱讀

MLB／在克蕭3039K履歷貢獻1K 胡金龍笑答：以為會對我投直球

MLB／山本由伸創史上首見悲情紀錄 得知克蕭退休後很難過

MLB／克蕭提前在球隊群組告知引退 孟西：他想趕在新聞出來之前

MLB／克蕭一特質難以割捨 羅伯茲：季後賽他有一席之地

相關新聞

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（T...

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板，一壘手弗里曼（F...

MLB／山本由伸創史上首見悲情紀錄 得知克蕭退休後很難過

道奇隊日籍強投山本由伸今天面對巨人隊，投出生涯新高的6保送，但主投5.1局只被敲1支安打，沒有掉分，可惜打線還是未提供充足火力，讓山本創下史上最悲情紀錄。 山本由伸用108球投5.1局，投出7三

MLB／道奇傳奇克蕭宣布引退：我覺得是時候了

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣布今年球季結束後引退，這也代表明天將是他生涯在道奇球場例行賽最後一...

MLB／在克蕭3039K履歷貢獻1K 胡金龍笑答：以為會對我投直球

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，明天的登板將是例行賽最後一次主場出賽，過去曾與他當過戰...

MLB／洋基弗里德7局13K破4項生涯紀錄 布恩：他就是王牌

洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）今天主投7局狂飆13K，沒有失分，幫助洋基以7：0完封金鶯隊。光芒隊則是以4：0完封藍鳥隊，洋基在美聯東區還落後龍頭藍鳥3場勝差。 洋基季前與弗里德簽下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。