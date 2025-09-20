快訊

人生逆轉學／《兩個爸爸》陳子良再婚 誠實面對不合適的愛

爆炸真相為何？高雄興達電廠疑偷工減料…台電坦承：法蘭墊片消失

台灣海峽今規模5.0地震！氣象署：「32年來最大」屬歐亞大陸板塊內地震

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威將在明天早上9點10分先發對決道奇。 路透社
鄧愷威將在明天早上9點10分先發對決道奇。 路透社

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發。

鄧愷威本季至今在大聯盟出賽7場（先發6場），取得2勝4敗、防禦率6.41，近期3場出賽合計13.1局狂賞21K，展現驚人K功。

根據「舊金山紀事報」隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）指出，巨人明天場次的先發投手確定，就是鄧愷威，這將是鄧愷威首度碰上道奇，將對決道奇MVP三連星領銜的打線，對戰大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等強將。

過去唯一在大聯盟對戰過大谷翔平的台灣投手為王維中，合計3打數被敲1安打、送出2次三振。

道奇 鄧愷威 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

MLB／鄧愷威解釋開場控球不穩原因 沒特別去想丟幾局

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

相關新聞

MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平

鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（T...

MLB／弗里曼深信克蕭還能再戰多年 一壘聊天室常遇對手嘆超難打

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，今天將是他在道奇主場的例行賽最後登板，一壘手弗里曼（F...

MLB／山本由伸創史上首見悲情紀錄 得知克蕭退休後很難過

道奇隊日籍強投山本由伸今天面對巨人隊，投出生涯新高的6保送，但主投5.1局只被敲1支安打，沒有掉分，可惜打線還是未提供充足火力，讓山本創下史上最悲情紀錄。 山本由伸用108球投5.1局，投出7三

MLB／道奇傳奇克蕭宣布引退：我覺得是時候了

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣布今年球季結束後引退，這也代表明天將是他生涯在道奇球場例行賽最後一...

MLB／在克蕭3039K履歷貢獻1K 胡金龍笑答：以為會對我投直球

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，明天的登板將是例行賽最後一次主場出賽，過去曾與他當過戰...

MLB／洋基弗里德7局13K破4項生涯紀錄 布恩：他就是王牌

洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）今天主投7局狂飆13K，沒有失分，幫助洋基以7：0完封金鶯隊。光芒隊則是以4：0完封藍鳥隊，洋基在美聯東區還落後龍頭藍鳥3場勝差。 洋基季前與弗里德簽下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。