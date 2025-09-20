聽新聞
MLB／鄧愷威確定21日先發強碰道奇 跟進王維中腳步對決大谷翔平
鄧愷威下一場出賽時間出爐，確定將在明天早上9點10分先發碰上道奇隊，對陣大谷翔平的劇情就要上演，道奇則是推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發。
鄧愷威本季至今在大聯盟出賽7場（先發6場），取得2勝4敗、防禦率6.41，近期3場出賽合計13.1局狂賞21K，展現驚人K功。
根據「舊金山紀事報」隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）指出，巨人明天場次的先發投手確定，就是鄧愷威，這將是鄧愷威首度碰上道奇，將對決道奇MVP三連星領銜的打線，對戰大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等強將。
過去唯一在大聯盟對戰過大谷翔平的台灣投手為王維中，合計3打數被敲1安打、送出2次三振。
