中職／在克蕭3039K履歷貢獻1K 胡金龍笑答：以為會對我投直球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
胡金龍2011年5月8日與克蕭對決的打席。本報資料照片
道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季打完引退，明天的登板將是例行賽最後一次主場出賽，過去曾與他當過戰友、也當過對手的胡金龍，不僅在他身後守備過，也是克蕭「3000K俱樂部」的「貢獻者」之一。

胡金龍早克蕭一季升上大聯盟，隔年看到這位備受期待的新人來到最高殿堂，他透露，以前就叫克蕭「kids」或「Kirsh」，那時看到他的個人特質、投球魅力，讓大家都很驚艷，就覺得他以後會大有成就，「這是不用多說的，就是看他怎麼維持健康。」

印象中的克蕭，胡金龍說他個性謙虛、很nice，但場上、場下像是完全不同的人，「場下看起來溫溫的，上了場就不認輸，對比賽很認真、那個想贏的態度。」

胡金龍也是唯一在大聯盟與他對戰過的台灣選手，2011年效力大都會隊時，在該年母親節5月8日的比賽，代打出賽一打席，遭到克蕭三振，在克蕭生涯3039K偉業中「貢獻」1K。

他對此印象深刻，「對啊！被他三振，我以為他會對我投直球，結果他全部變化球，所有變化球都投出來了，認了。」被問到克蕭最猛的球路，他直指是曲球，「他的曲球真的是…掉的幅度，出手感覺是壞球，沒有擊球點。直球均速落在95、96哩，又有卡特、變速，有四種球路可以投到好球帶。」此外，克蕭的投球節奏特別，胡金龍也說：「創造的共軌很漂亮。」

兩人異地在同一年結束選手生涯，胡金龍說：「辛苦他了，大家都辛苦了，打到這個階段，知道自己的身體素質沒辦法一直維持在那個強度上。」

克蕭 胡金龍

