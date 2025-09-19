快訊

MLB／洋基弗里德7局13K破4項生涯紀錄 布恩：他就是王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊王牌左投弗里德。 美聯社
洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）今天主投7局狂飆13K，沒有失分，幫助洋基以7：0完封金鶯隊。光芒隊則是以4：0完封藍鳥隊，洋基在美聯東區還落後龍頭藍鳥3場勝差。

洋基季前與弗里德簽下8年2.18億美元合約，收到回報。弗里德今天奪下生涯新高的第18勝，先發31場、投球局數188.1局和182次三振也都創生涯最佳。

弗里德賽後受訪時透露目前身體狀態很好，「感覺就像賽季初一樣，不斷變換球速，努力投深局數，並盡可能幫球隊贏下比賽。進攻端在開局就能得分真的很重要。」

弗里德只差1次三振就能破個人生涯紀錄，他表示自己不清楚紀錄，「我在場上不會去想數據。只要我們得分比對手多，我就很滿意了。」

「他就是王牌投手。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到弗里德時說，「他就是這樣投，今年到目前為止投出一個驚人的賽季，更重要的是，他的人品與氣息，完全符合對於輪值主力投手的所有期待。」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天2打數0安打，全壘打數停在48支，獲得2次保送。

洋基 藍鳥 弗里德

