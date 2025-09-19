MLB／山本由伸創史上首見悲情紀錄 得知克蕭退休後很難過

道奇隊日籍強投山本由伸今天面對巨人隊，投出生涯新高的6保送，但主投5.1局只被敲1支安打，沒有掉分，可惜打線還是未提供充足火力，讓山本創下史上最悲情紀錄。

山本由伸用108球投5.1局，投出7三振和6保送，被敲1支安打，0失分。山本退場後，隊友崔爾（Jack Dreyer）守住危機，道奇直到6局下才攻進2分，最終道奇以2：1險勝，由崔爾奪下勝投。

據《Codify》統計，大聯盟史上只有3名投手，連3場先發至少投5局且被敲1安以下，希斯（Dylan Cease）和佩皮奧特（Ryan Pepiot）3場先發都勝投，只有山本0勝，這項數據展現山本的悲情程度。

山本賽後受訪時回顧今天的投球表現，「首先能幫助球隊贏球，這點我覺得很好。保送方面還沒仔細檢討，所以不清楚細節。今天動作無法完全固定，有時投得不錯，有時不好，雖然沒有穩定投出好球，但能壓到無失分，這點還不錯。」

道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）今天賽前宣布退休，山本也談到兩人之間的關係，「一開始知道的時候，因為他是非常偉大的存在，所以心裡很難過。能和他同隊2年，對我來說是棒球人生中無法取代的經驗。我從他身上學到很多，他在球隊裡的重要性應該是最大的，我希望自己也能成為像克蕭那樣的王牌投手，總有一天要超越這位偉大前輩。」