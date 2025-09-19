MLB／山本新高6保送力守不失 道奇超前和大谷長打都遲到又沒勝投

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 美聯社
道奇隊日籍投手山本由伸今天面對巨人隊先發5.1局無失分，生涯單場新高的6次保送，導致用球數偏多未能完成第6局，而道奇打線在他退場後旋即於6局下超前戰局，終場以2：1贏球；大谷翔平單場4打數敲出2支二壘打，都出現在山本退場之後。

道奇今天在主場展開與巨人的4連戰，由山本打頭陣，前5局已用94球，第6局繼續站上投手丘，投出1保送、1三振後，在用球數達108球情況下，道奇決定換投，將二壘有人局面交到崔爾（Jack Dreyer）手中，成功守住危機。

山本最終繳出5.1局投球，雖僅被敲1安打、無失分，送出7次三振，但也出現6次保送。

巨人先發投手韋伯（Logan Webb）繳出更有效率的投球，完成7局被敲4安打、失2分（責失1分）優質先發，道奇打線前5局遭到封鎖，大谷首打席遭到三振，第二打席在3局下、一壘有人時敲出二壘方向滾地球形成雙殺，直到6局下終於突破，羅哈斯（Miguel Rojas）一壘打、大谷二壘打開啟攻勢，貝茲（Mookie Betts）打向游擊，游擊手阿達姆斯（Willy Adames）傳本壘時間上雖有機會，但捕手貝利（Patrick Bailey）未能接進手套，先讓道奇開張分數，弗里曼（Freddie Freeman）安打再送回大谷。

道奇牛棚也依舊動盪，7局上因4次保送讓巨人不靠安打就擠回1分，幸好未讓危機持續擴大，道奇最終守下1分差勝利。

山本由伸前一勝已要追溯到8月25日面對教士隊，加上此役在內，連續4場無緣勝投，前兩場是帶著勝投資格退場被史考特（Tanner Scott）砸鍋，第3場為1：1時收工，今天則是在他投球任內未等到火力支援。

道奇 巨人 山本由伸 大谷翔平

