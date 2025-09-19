MLB／克蕭提前在球隊群組告知引退 孟西：他想趕在新聞出來之前

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）將在本季打完退休，消息公布後成為今天棒壇重磅新聞，他的隊友們則提前得知，孟西（Max Muncy）提到，克蕭今早特地在球隊群組傳了訊息，告訴全隊這件事，「就是希望能在新聞出來前先讓我們知道。」

媒體好奇道奇陣營今天得知消息的反應，孟西揭露，克蕭在過去幾個月曾向幾位隊友透露，自己在考慮退休一事，今天則是全隊都透過球隊群組得知了這項消息，「多數人都是今天早上才知道，有幾個人早有預期，多數人則是都覺得心情沉重，還很難相信這件事。」

作為目前在道奇效力最久的野手，孟西談他眼中的克蕭，他說：「他一直都是榜樣，在這支球隊裡，沒人比他更認真，也沒人比他更有趣。他總是竭盡所能地投入在訓練裡，當課表結束後，就開始四處與大家打鬧。」他大讚克蕭，認真對待工作、慷慨分享歡樂，「這會成為道奇文化，都是始自於他。」

對克蕭的敬佩，還有他無條件的奉獻，孟西說：「當季後賽到來時，他會在輪到自己時接下投球任務，也會在明明不是他該投球的時候，不管是短休息天數或是牛棚待命都義無反顧，他從來不會說不，不會說自己的手不舒服，不會說自己還需要休息一點時間，只要可以幫助球隊度過難關，他都會去做。」