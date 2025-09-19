快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／克蕭提前在球隊群組告知引退 孟西：他想趕在新聞出來之前

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
克蕭(左)、孟西(右)。 美聯社
克蕭(左)、孟西(右)。 美聯社

道奇隊傳奇左投克蕭Clayton Kershaw）將在本季打完退休，消息公布後成為今天棒壇重磅新聞，他的隊友們則提前得知，孟西（Max Muncy）提到，克蕭今早特地在球隊群組傳了訊息，告訴全隊這件事，「就是希望能在新聞出來前先讓我們知道。」

媒體好奇道奇陣營今天得知消息的反應，孟西揭露，克蕭在過去幾個月曾向幾位隊友透露，自己在考慮退休一事，今天則是全隊都透過球隊群組得知了這項消息，「多數人都是今天早上才知道，有幾個人早有預期，多數人則是都覺得心情沉重，還很難相信這件事。」

作為目前在道奇效力最久的野手，孟西談他眼中的克蕭，他說：「他一直都是榜樣，在這支球隊裡，沒人比他更認真，也沒人比他更有趣。他總是竭盡所能地投入在訓練裡，當課表結束後，就開始四處與大家打鬧。」他大讚克蕭，認真對待工作、慷慨分享歡樂，「這會成為道奇文化，都是始自於他。」

對克蕭的敬佩，還有他無條件的奉獻，孟西說：「當季後賽到來時，他會在輪到自己時接下投球任務，也會在明明不是他該投球的時候，不管是短休息天數或是牛棚待命都義無反顧，他從來不會說不，不會說自己的手不舒服，不會說自己還需要休息一點時間，只要可以幫助球隊度過難關，他都會去做。」

克蕭 道奇 孟西 Clayton Kershaw

延伸閱讀

MLB／克蕭一特質難以割捨 羅伯茲：季後賽他有一席之地

MLB／道奇傳奇克蕭宣布引退：我覺得是時候了

MLB／克蕭回顧生涯初期 感念郭泓志像大哥一樣照顧

MLB／道奇巨投克蕭 宣布本季結束後退休

相關新聞

MLB／道奇傳奇克蕭宣布引退：我覺得是時候了

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣布今年球季結束後引退，這也代表明天將是他生涯在道奇球場例行賽最後一...

MLB／克蕭回顧生涯初期 感念郭泓志像大哥一樣照顧

美國職棒洛杉磯道奇隊傳奇左投柯蕭生涯18年，曾與台灣好手郭泓志有一段特殊情誼。柯蕭去年接受中央社訪問，曾說當年自己剛入隊...

MLB／克蕭提前在球隊群組告知引退 孟西：他想趕在新聞出來之前

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）將在本季打完退休，消息公布後成為今天棒壇重磅新聞，他的隊友們則提前得...

MLB／克蕭一特質難以割捨 羅伯茲：季後賽他有一席之地

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣布今年球季結束後引退，不過球隊很有機會晉級季後賽，而克蕭令人信賴的...

MLB／道奇巨投克蕭 宣布本季結束後退休

大聯盟洛杉磯道奇隊投手克蕭(Clayton Kershaw)宣布，2025球季將是他職業生涯的最後一季。

MLB／勸退道奇總教練換投 史奈爾：我不喜歡牛棚幫忙收尾

道奇隊2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天熱投112球完成7局，狂飆12K無失分，幫助道奇以5：0完封費城人隊。他賽後表示，不喜歡讓牛棚幫忙收尾。 史奈爾過去因具備壓制力，但投球局數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。