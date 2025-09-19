MLB／克蕭一特質難以割捨 羅伯茲：季後賽他有一席之地

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣布今年球季結束後引退，不過球隊很有機會晉級季後賽，而克蕭令人信賴的特質，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）提前說：「他會有一席之地。」

今年與道奇隊簽下一年合約時，克蕭就有了退休的想法，而在例行賽尾聲才正式公布，倒數兩場先發的額度，有一場會是明天最後一次在主場對上巨人隊，球隊在今天為他舉辦引退記者會。

「我認為他是這個世代最偉大的投手。」羅伯茲說：「當然有很多優秀的投手，但我從沒遇過比他更強的競爭者。他負責任、穩定，讓我也變得更好。這十年來能與他共事我很幸運。他值得這個屬於他自己的結束方式。」

羅伯茲感性地說：「他一生都只知道怎麼當最好的那個人。我想隨著歲月的流逝，對他來說，勉強留下並不是他想做的事。是時候了，是時候給他自己、他的家庭、新的人生篇章。」

克蕭今年球季依舊有著10勝2敗、防禦率3.53的優質成績，羅伯茲也不諱言：「我認為他在季後賽名單上會有一席之地，我不知道是什麼角色，但最重要的是，我信任他。季後賽就是為了那些你信任的球員而存在的。」