MLB／道奇傳奇克蕭宣布引退：我覺得是時候了

道奇隊傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）宣布今年球季結束後引退，這也代表明天將是他生涯在道奇球場例行賽最後一次登板，今年球季的表現若要再投一年也不是問題，但克蕭在開季前就有這個念頭。

回到春訓時克蕭與道奇隊簽下1年750萬美元（約新台幣2.4億）合約，邁向第18個賽季，完成他想以道奇球員退休的願望，雖然因為受傷錯過上半季大部分時間，克蕭希望能以自己的方式抵達職業生涯的最後篇章。

「我做出了決定。」克蕭在今天的記者會上說：「我要退休了。我們已經討論了很多次，我對這個決定感到平靜，我覺得現在就是時候了。」

克蕭要進入名人堂幾乎只是時間問題，他是同世代最偉大投手之一，拿下過兩座世界大賽冠軍、三座賽揚獎，以及2014年的國聯MVP，還曾在2012年獲得克萊門特獎（Roberto Clemente Award），彰顯他場外的慈善公益事蹟。

數據上來看，克蕭生涯防禦率2.54在符合資格的投手中排名史上第25（今年還有兩場先發），現役僅有的三位200勝投手之一，並在今年成為史上第20位3000K俱樂部成員，左投則是第4人。

球季開打前，克蕭並未宣布引退計畫，而是持續扮演先發輪值的一員，前20場出賽取得10勝2敗、防禦率3.53的成績，是道奇隊能在國聯西區領先的關鍵。

「這年真是太開心了。」克蕭表示，「和這一群隊友在一起真的很快樂。我想不到有比這更好的賽季來結束生涯了。我們這個月還有很多目標要完成，而我最不希望的是，自己成為大家追求總冠軍路上的分心因素。」

37歲的克蕭油箱裡看起來還有油，但他選擇告別職棒生涯，有更多陪伴妻子及四個孩子，第五個孩子也即將出生。