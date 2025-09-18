MLB／勸退道奇總教練換投 史奈爾：我不喜歡牛棚幫忙收尾
道奇隊2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天熱投112球完成7局，狂飆12K無失分，幫助道奇以5：0完封費城人隊。他賽後表示，不喜歡讓牛棚幫忙收尾。
史奈爾過去因具備壓制力，但投球局數不長，被球迷戲稱「五局塞揚」。今天第7局用球數已破百，總教練羅伯茲（Dave Roberts）本來想換投，但被史奈爾勸退。史奈爾也沒有辜負教練信任，飆出三振解決該半局。
賽後史奈爾透露自己對羅伯茲說，「拜託，讓我留在場上，我能處理。」史奈爾直呼，「他願意信任我，對我來說意義重大。」
史奈爾也解釋不想下場的原因，「我不喜歡牛棚幫我收尾，我非常堅持這點，不想讓他們陷入那種局面。既然是我自己造成的，我就能自己解決。」
道奇牛棚近期表現不佳，昨天搞砸大谷翔平勝投，4局狂失9分。史奈爾今天挺身而出，舒緩牛棚壓力，接手的維西亞（Alex Vesia）和史考特（Tanner Scott）也沒有失分，聯手完封費城人。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言