MLB／勸退道奇總教練換投 史奈爾：我不喜歡牛棚幫忙收尾

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾。 美聯社
道奇隊2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天熱投112球完成7局，狂飆12K無失分，幫助道奇以5：0完封費城人隊。他賽後表示，不喜歡讓牛棚幫忙收尾。

史奈爾過去因具備壓制力，但投球局數不長，被球迷戲稱「五局塞揚」。今天第7局用球數已破百，總教練羅伯茲（Dave Roberts）本來想換投，但被史奈爾勸退。史奈爾也沒有辜負教練信任，飆出三振解決該半局。

賽後史奈爾透露自己對羅伯茲說，「拜託，讓我留在場上，我能處理。」史奈爾直呼，「他願意信任我，對我來說意義重大。」

史奈爾也解釋不想下場的原因，「我不喜歡牛棚幫我收尾，我非常堅持這點，不想讓他們陷入那種局面。既然是我自己造成的，我就能自己解決。」

道奇牛棚近期表現不佳，昨天搞砸大谷翔平勝投，4局狂失9分。史奈爾今天挺身而出，舒緩牛棚壓力，接手的維西亞（Alex Vesia）和史考特（Tanner Scott）也沒有失分，聯手完封費城人。

道奇 史奈爾 羅伯茲

