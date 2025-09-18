MLB／大谷翔平連3年奪MVP？道奇教頭：投票者不要審美疲勞

大谷翔平今天敲出本季第51轟，雖然國聯全壘打王爭奪戰仍落後費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的53轟，但道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）力挺子弟兵能奪下MVP，呼籲投票者不要因「審美疲勞」做出錯誤的決定。

8局下大谷翔平將費城人先發左投盧扎多（Jesus Luzardo）的橫掃球轟出全壘打牆，並做出確信步。

羅伯茲受訪時說，「翔平一開始對橫掃球掌握不好，但能有4次打席對決是好事，這讓翔平累積更多資訊，對手先發實力都很強，這確實是一個不錯的系列戰。」

當被問到是否看好大谷連3年奪下MVP，羅伯茲回應，「絕對可以，他在打擊區和投手丘做的一切，都讓這個答案變得很簡單。正因為太明顯了，我只希望投票者不會因為審美疲勞，而做出錯誤的選擇。」

大谷目前以打者身分出賽149場，累積51轟、95打點、19盜壘成功，OPS值1.008。以投手身分出賽13場，投41局飆54次三振，防禦率3.29，每局被上壘率1.07。

競爭對手史瓦柏主要擔任指定打擊，出賽153場，累積53轟、128打點、10盜壘成功，OPS值0.937。