MLB／大谷翔平連3年奪MVP？道奇教頭：投票者不要審美疲勞

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天敲出本季第51轟，雖然國聯全壘打王爭奪戰仍落後費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的53轟，但道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）力挺子弟兵能奪下MVP，呼籲投票者不要因「審美疲勞」做出錯誤的決定。

8局下大谷翔平將費城人先發左投盧扎多（Jesus Luzardo）的橫掃球轟出全壘打牆，並做出確信步。

羅伯茲受訪時說，「翔平一開始對橫掃球掌握不好，但能有4次打席對決是好事，這讓翔平累積更多資訊，對手先發實力都很強，這確實是一個不錯的系列戰。」

當被問到是否看好大谷連3年奪下MVP，羅伯茲回應，「絕對可以，他在打擊區和投手丘做的一切，都讓這個答案變得很簡單。正因為太明顯了，我只希望投票者不會因為審美疲勞，而做出錯誤的選擇。」

大谷目前以打者身分出賽149場，累積51轟、95打點、19盜壘成功，OPS值1.008。以投手身分出賽13場，投41局飆54次三振，防禦率3.29，每局被上壘率1.07。

競爭對手史瓦柏主要擔任指定打擊，出賽153場，累積53轟、128打點、10盜壘成功，OPS值0.937。

MLB／轟了又轟！大谷翔平第51轟逼近全壘打王 史奈爾熱投7局道奇止敗

道奇隊先發投手史奈爾（Blake Snell）今天以112球熱投7局，拯救球隊近期殘破的牛棚，而大谷翔平則是連兩場開轟，...

MLB／巨人「菜鳥日」登場！ 鄧愷威、李政厚化身卡通叔比狗

舊金山巨人今天（18日）啟程飛往洛杉磯，準備與道奇展開4連戰交手，適逢一年一度的「菜鳥日」，包含台灣好手鄧愷威、「風之孫」李政厚在內等大聯盟資歷較淺的新人，都換上「叔比狗」服裝，在飛機面前合照。

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

效力舊金山巨人隊的台灣好手鄧愷威，前一場對戰亞歷桑納響尾蛇繳出4局無責失好表現，根據《ESPN》預測，他下一次先發將會落在台灣時間21日早上，面對洛杉磯道奇，屆時將有望與日籍強打大谷翔平正面對決。

MLB／大谷翔平季後賽「三刀流」？羅伯茲：不太現實

道奇隊日本球星大谷翔平昨天賽後提及季後賽願意啟動「三刀流」，原本的投球打擊外也能承擔外野守備，總教練羅伯茲（Dave R...

MLB／42歲韋蘭德近25局只失1分 巨人最後10戰拚外卡

大聯盟外卡爭奪戰愈來愈激烈，巨人、響尾蛇隊本季最後一次交手形成投手戰，一路0：0僵持，巨人在延長11局上狂攻5分，終場以...

