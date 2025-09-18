MLB／星宇航空贊助道奇第3年 5萬觀眾前宣傳台灣
美國職棒洛杉磯道奇隊今天迎戰費城人，5萬名觀眾進場，贊助廠商是來自台灣的星宇航空，舉行主題之夜，環狀螢幕打出「經由台灣，飛向亞洲」標語。
道奇這場比賽5比0擊敗費城人，4棒弗里曼（Freddie Freeman）開轟，超級巨星大谷翔平敲出本季第51支全壘打。
例行賽尾聲，費城人在國聯東區封王，道奇在國聯西區領先，費城人則已奪下國聯東區冠軍，此役被視為季後賽前哨戰。
道奇隊是大聯盟今年的主場人氣王，平均每場觀眾4萬9572人，今天對費城人這場比賽吸引了5萬859人進場。
星宇航空從2023年首航洛杉磯，開拓美國市場，跟洛杉磯道奇隊的合作關係進入第3年，藉由道奇隊的高人氣提升品牌能見度。
道奇隊今天舉行星宇航空之夜，比賽開始前，星宇航空邀請卡通人物史努比開球，空服員站上球場宣傳。球場設置互動攤位，把台灣夜市常見的彈珠台搬到現場。
比賽進行中，球場環狀螢幕打出星宇航空的廣告標語「經由台灣，飛向亞洲」，局間活動抽出美國飛往亞洲的來回機票得主。
星宇航空的北美航線現有4個航點，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、加州安大略。2026年1月15日起另一個美國航點為鳳凰城-台北航線也將啟航。
