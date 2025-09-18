聽新聞
MLB／巨人「菜鳥日」登場！ 鄧愷威、李政厚化身卡通叔比狗
舊金山巨人隊今天（18日）啟程飛往洛杉磯，準備與道奇隊展開4連戰交手，適逢一年一度的「菜鳥日」，包含台灣好手鄧愷威、「風之孫」李政厚在內等大聯盟資歷較淺的新人，都換上「叔比狗」服裝，在飛機面前合照。
「菜鳥日」是大聯盟各隊的傳統，陣中資歷較淺的球員必須穿上指定的角色裝扮，有時造型相當搞笑，不過，今年巨人相對「手下留情」，讓選手穿上經典卡通叔比狗（Scooby-Doo）連身褲。
台灣好手鄧愷威也露出牙齒開懷地笑，去年加盟巨人的李政厚也都換上這身造型，與隊友們一同在登機前往洛杉磯前合影。
美媒《ESPN》預測，鄧愷威將在巨人作客道奇系列賽第3場比賽先發登板，屆時道奇的先發投手推測是葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。
