快訊

MLB／轟了又轟！大谷翔平第51轟逼近全壘打王 史奈爾熱投7局道奇止敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊先發投手史奈爾（Blake Snell）今天以112球熱投7局，拯救球隊近期殘破的牛棚，而大谷翔平則是連兩場開轟，本季第51轟擴大領先，幫助道奇隊以5：0擊敗費城人隊中止2連敗，維持在國聯西區領先教士隊2場的優勢。

大谷翔平昨天先發5局無失分好投卻因牛棚砸鍋輸球，今天換史奈爾登板，面對費城人隊連續解決8人次開局，其中包含6次三振，3局上雖然被敲出2支安打但仍以三振化解。

史奈爾一路投到第7局，2出局後出現連2次四壞保送，總教練羅伯玆（Dave Roberts）走上投手丘，史奈爾搖頭表達希望續投，羅伯玆未作更換便返回休息區，史奈爾以速球讓打者揮空三振，化解危機。

史奈爾最終投完7局，送出12次三振是本季新高，僅被敲出2支安打另有2次四壞保送，沒有失分，用球數繼前一場104球後再次更新本季新高，局數也追平本季最多。

道奇打線在2局下就由弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲、洛維特（Ben Rortvedt）適時安打1分打點支援，4局下赫南德茲（Enrique Hernandez）的安打也敲回1分。

而今天擔任第1棒、指定打擊的大谷翔平在前3打席未敲出安打還吞下1K，但8局下作為首名打者，從費城人先發左投盧扎多（Jesus Luzardo）手中敲出陽春砲，以自信的眼神目送球飛出全壘打牆。

這一轟擊球初速107.8英哩、飛行距離408英呎，也讓大谷翔平與同場較勁的國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）差距拉近到2轟，史瓦柏今天4打席都沒敲安。

盧扎多因挨了大谷這一轟而退場，留下7局失4分表現，而道奇隊在第8局後續又靠著艾德曼（Tommy Edman）的高飛犧牲打追加1分。

史奈爾退場後，維西亞（Alex Vesia）中繼投出三上三下，9局上史考特（Tanner Scott）上場先三振史瓦柏，但接著對哈波（Bryce Harper）連投4顆壞球，雖然讓瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出飛球出局，但被卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）敲安，好在仍收下第三個出局數聯手完封。

道奇 史奈爾 費城人 大谷翔平

