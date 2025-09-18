MLB／官網更新季後賽對戰組合 外卡系列賽「基襪大戰」消失

大聯盟例行賽將於29日落幕，季後賽立即在10月1日開打，小熊隊今天成為第3支晉級球隊，還有9席未出爐；大聯盟官網根據目前戰況，列出季後賽可能對戰組合，原本外卡系列賽「基襪大戰」可能性生變。

季後賽12強之爭已有釀酒人、費城人、小熊搶到門票，小熊目前戰績88勝64敗甚至優於道奇、老虎、太空人這3支分區排名第1的球隊，但在國聯中區落後釀酒人（93勝59敗）5場勝差，例行賽最後10戰很難逆轉情勢。

至於被淘汰的球隊今天新增金鶯、運動家，加入天使、雙城、白襪、海盜、國民、洛磯隊的行列，共有8局出局。

水手隊今天5：7不敵皇家隊，終止本季最長10連勝，太空人隊5：2擊敗遊騎兵隊，拚出3連勝後重返美聯西區排名第1，水手變成外卡和紅襪隊並列第2，都是83勝69敗。

水手、紅襪本季對戰6場3勝3敗，分不出勝負，一旦例行賽結束戰績相同，又以外卡晉級季後賽，根據規定必須再比較分區戰績，水手目前排名第2、紅襪第3，因此官網把兩隊列為美聯第5、6號號種子，外卡系列賽不再出現洋基、紅襪對決場面。

官網目前列出3戰2勝外卡系列賽4個對戰組合分別是小熊對教士、道奇對大都會、洋基對水手、太空人對洋基，兩聯盟前2號種子釀酒人、費城人、藍鳥、老虎則在10月5日開打的分區系列賽以逸待勞。

道奇挑戰世界大賽2連霸，如果能夠闖過外卡系列賽，下一個對手將是費城人，官網分析大谷翔平有機會再度登板對決。

官網列出的季後賽可能對戰組合當然仍未定案，除了太空人、水手和道奇、教士的分區王座之爭，守護者隊在美聯外卡排名第4，落後水手、紅襪2.5場勝差，國聯響尾蛇隊只差大都會1.5場，紅人、巨人隊落後兩場，未來11天戰況難料。