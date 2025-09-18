快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／官網更新季後賽對戰組合 外卡系列賽「基襪大戰」消失

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
季後賽外卡系列賽「基襪大戰」可能性生變。 美聯社
季後賽外卡系列賽「基襪大戰」可能性生變。 美聯社

大聯盟例行賽將於29日落幕，季後賽立即在10月1日開打，小熊隊今天成為第3支晉級球隊，還有9席未出爐；大聯盟官網根據目前戰況，列出季後賽可能對戰組合，原本外卡系列賽「基襪大戰」可能性生變。

季後賽12強之爭已有釀酒人、費城人、小熊搶到門票，小熊目前戰績88勝64敗甚至優於道奇、老虎、太空人這3支分區排名第1的球隊，但在國聯中區落後釀酒人（93勝59敗）5場勝差，例行賽最後10戰很難逆轉情勢。

至於被淘汰的球隊今天新增金鶯、運動家，加入天使、雙城、白襪、海盜、國民、洛磯隊的行列，共有8局出局。

水手隊今天5：7不敵皇家隊，終止本季最長10連勝，太空人隊5：2擊敗遊騎兵隊，拚出3連勝後重返美聯西區排名第1，水手變成外卡和紅襪隊並列第2，都是83勝69敗。

水手、紅襪本季對戰6場3勝3敗，分不出勝負，一旦例行賽結束戰績相同，又以外卡晉級季後賽，根據規定必須再比較分區戰績，水手目前排名第2、紅襪第3，因此官網把兩隊列為美聯第5、6號號種子，外卡系列賽不再出現洋基、紅襪對決場面。

官網目前列出3戰2勝外卡系列賽4個對戰組合分別是小熊對教士、道奇對大都會、洋基對水手、太空人對洋基，兩聯盟前2號種子釀酒人、費城人、藍鳥、老虎則在10月5日開打的分區系列賽以逸待勞。

道奇挑戰世界大賽2連霸，如果能夠闖過外卡系列賽，下一個對手將是費城人，官網分析大谷翔平有機會再度登板對決。

官網列出的季後賽可能對戰組合當然仍未定案，除了太空人、水手和道奇、教士的分區王座之爭，守護者隊在美聯外卡排名第4，落後水手、紅襪2.5場勝差，國聯響尾蛇隊只差大都會1.5場，紅人、巨人隊落後兩場，未來11天戰況難料。

紅襪 洋基 水手 太空人

延伸閱讀

MLB／羅利未開轟水手終止10連勝 分區龍頭讓給太空人又掉外卡

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

MLB／面對大谷惡夢還未結束？費城人官網：分區系列賽還會交手

MLB／大谷翔平提「三刀流」計畫 道奇教頭笑回：真的很感謝

相關新聞

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

效力舊金山巨人隊的台灣好手鄧愷威，前一場對戰亞歷桑納響尾蛇繳出4局無責失好表現，根據《ESPN》預測，他下一次先發將會落在台灣時間21日早上，面對洛杉磯道奇，屆時將有望與日籍強打大谷翔平正面對決。

MLB／大谷翔平季後賽「三刀流」？羅伯茲：不太現實

道奇隊日本球星大谷翔平昨天賽後提及季後賽願意啟動「三刀流」，原本的投球打擊外也能承擔外野守備，總教練羅伯茲（Dave R...

MLB／官網更新季後賽對戰組合 外卡系列賽「基襪大戰」消失

大聯盟例行賽將於29日落幕，季後賽立即在10月1日開打，小熊隊今天成為第3支晉級球隊，還有9席未出爐；大聯盟官網根據目前...

MLB／42歲韋蘭德近25局只失1分 巨人最後10戰拚外卡

大聯盟外卡爭奪戰愈來愈激烈，巨人、響尾蛇隊本季最後一次交手形成投手戰，一路0：0僵持，巨人在延長11局上狂攻5分，終場以...

MLB／羅利未開轟水手終止10連勝 分區龍頭讓給太空人又掉外卡

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）昨天轟出雙響砲，單季56轟追平水手隊史紀錄，今天再戰皇家隊4打數1安打、被三...

MLB／小熊搶先道奇挺進季後賽 鈴木誠也、今永昇太開心慶功

小熊隊作客匹茲堡，今天在3連戰最後一戰以8：4擊敗海盜隊，繼釀酒人、費城人隊之後，成為本季第3支取得季後賽門票的球隊，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。