MLB／羅利未開轟水手終止10連勝 分區龍頭讓給太空人又掉外卡

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手隊大聯盟全壘打王羅利。 美聯社
大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）昨天轟出雙響砲，單季56轟追平水手隊史紀錄，今天再戰皇家隊4打數1安打、被三振1次，終止連兩戰開轟，水手終場5：7落敗，終止本季最長10連勝。

皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）首局轟出3分砲，水手三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）2局上回敬兩分砲，本季第46轟出爐，在大聯盟仍居第5。

水手7局上追平比數，8局上克勞佛（J.P. Crawford）轟出陽春砲超前，但後援投手布拉許（Matt Brash）8局下被揮出4支安打，包括弗瑞茲爾（Adam Frazier）兩分砲，失4分搞砸戰局。

水手這一敗損失慘重，戰績變成83勝69敗，加上太空人隊從遊騎兵隊先發投手狄葛隆（Jacob deGrom） 的手中攻下5分，以5：2搶下重要勝利，拚出3連勝後升至84勝69敗，重返美聯西區排名第1，水手變成外卡和紅襪隊並列第2。

水手 皇家 太空人 Cal Raleigh

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

效力舊金山巨人隊的台灣好手鄧愷威，前一場對戰亞歷桑納響尾蛇繳出4局無責失好表現，根據《ESPN》預測，他下一次先發將會落在台灣時間21日早上，面對洛杉磯道奇，屆時將有望與日籍強打大谷翔平正面對決。

MLB／大谷翔平季後賽「三刀流」？羅伯茲：不太現實

道奇隊日本球星大谷翔平昨天賽後提及季後賽願意啟動「三刀流」，原本的投球打擊外也能承擔外野守備，總教練羅伯茲（Dave R...

MLB／官網更新季後賽對戰組合 外卡系列賽「基襪大戰」消失

大聯盟例行賽將於29日落幕，季後賽立即在10月1日開打，小熊隊今天成為第3支晉級球隊，還有9席未出爐；大聯盟官網根據目前...

MLB／42歲韋蘭德近25局只失1分 巨人最後10戰拚外卡

大聯盟外卡爭奪戰愈來愈激烈，巨人、響尾蛇隊本季最後一次交手形成投手戰，一路0：0僵持，巨人在延長11局上狂攻5分，終場以...

MLB／羅利未開轟水手終止10連勝 分區龍頭讓給太空人又掉外卡

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）昨天轟出雙響砲，單季56轟追平水手隊史紀錄，今天再戰皇家隊4打數1安打、被三...

MLB／小熊搶先道奇挺進季後賽 鈴木誠也、今永昇太開心慶功

小熊隊作客匹茲堡，今天在3連戰最後一戰以8：4擊敗海盜隊，繼釀酒人、費城人隊之後，成為本季第3支取得季後賽門票的球隊，也...

