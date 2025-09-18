MLB／羅利未開轟水手終止10連勝 分區龍頭讓給太空人又掉外卡

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）昨天轟出雙響砲，單季56轟追平水手隊史紀錄，今天再戰皇家隊4打數1安打、被三振1次，終止連兩戰開轟，水手終場5：7落敗，終止本季最長10連勝。

皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）首局轟出3分砲，水手三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）2局上回敬兩分砲，本季第46轟出爐，在大聯盟仍居第5。

水手7局上追平比數，8局上克勞佛（J.P. Crawford）轟出陽春砲超前，但後援投手布拉許（Matt Brash）8局下被揮出4支安打，包括弗瑞茲爾（Adam Frazier）兩分砲，失4分搞砸戰局。

水手這一敗損失慘重，戰績變成83勝69敗，加上太空人隊從遊騎兵隊先發投手狄葛隆（Jacob deGrom） 的手中攻下5分，以5：2搶下重要勝利，拚出3連勝後升至84勝69敗，重返美聯西區排名第1，水手變成外卡和紅襪隊並列第2。