MLB／遲到41年的冠軍戒 老虎終於彌補歐尼爾遺憾

41年前，歐尼爾（Randy O’Neal）還是一位24歲的菜鳥投手，剛從3A被老虎隊拉上大聯盟，生涯首次先發就是美聯中區的封王戰，結果他以7局無失分的表現拿下勝利，而老虎在該年拿下世界大賽冠軍，但直到今天歐尼爾才收到他的冠軍戒。

現今奪冠隊伍為球季中出賽過的球員頒發冠軍戒已是常態，但當年還不是，歐尼爾雖然在季後賽只是備戰小組，但也有其他非季後賽名單的球員拿到冠軍戒，自己為何沒能收到一直是歐尼爾心中的一個謎。

65歲的歐尼爾今天終於從伊利奇運動娛樂公司總裁古斯塔夫森（Ryan Gustafson）手中接過1984年世界大賽冠軍戒指，「能為那樣的一支球隊做出貢獻，是我一生中最激動的時刻」歐尼爾說。

歐尼爾當年是9月擴編名單升上來的投手，季末又出賽了兩場，季後賽期間沒有列入正式名單但也是隨時待命，之後又在老虎待了兩季，在大聯盟一共投了七年，其中也曾效力1987年奪得國聯冠軍的紅雀隊，他和母親都獲得了冠軍戒。

退役後，歐尼爾和朋友在佛州一起經營一家球棒公司，隨後轉賣給Easton公司，他轉行教書和擔任教練，但每當有人問他是否能看看他的世界大賽冠軍戒時，他總得回答：「我沒有。」

歐尼爾幾年前也寫信給球隊反映，他生涯首次先發搭配的捕手帕里許（Lance Parrish）和老虎隨隊記者蓋奇（Tom Gage）合著的1984年冠軍回憶書《魔幻球季》（The Enchanted Season）中，也特別提到這件事。

消息終於傳到老虎資深副總裁科朗傑羅（Ron Colangelo）、球員與退役球員事務主管菲爾德（Jordan Field）的耳中，老虎老闆伊利奇（Christopher Ilitch）也知道了，只不過補發過程比想像中更複雜。

如果是曾擁有戒指的球員弄丟，只要照原本模具重新打造即可，但這是要做一枚新的，因此老虎找回1984年戒指的原製造商貝爾福（Balfour），並使用舊模重新設計製作，原本希望在去年40周年隊友團聚時送交，但因製作延宕到今年才安排頒贈儀式。

日期特別選在美國時間9月17日，隔天就是歐尼爾41年前拿下生涯首勝的日子，「我真的非常感激我的隊友們，還有伊利奇家族。」歐尼爾說，「他們一直都在支持我。」

歐尼爾希望今年這支老虎也有機會體驗獲得冠軍戒的喜悅，現在他終於拿到屬於自己的一枚，「這對我意義重大。就像是一種肯定。我真的有努力付出，而我也很高興自己終於得到了。」