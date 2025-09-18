MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

效力舊金山巨人隊的台灣好手鄧愷威，前一場對戰亞歷桑納響尾蛇隊繳出4局無責失好表現，根據《ESPN》預測，他下一次先發將會落在台灣時間21日早上，面對洛杉磯道奇隊，屆時將有望與日籍強打大谷翔平正面對決。

鄧愷威本周二（16日）先發迎戰響尾蛇，用73球主投4局被敲2支安打、送出5K，失掉的唯一1分並非責失，最終無關勝敗。他在比賽過程中兩度面對台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）都送出三振，不錯的表現也讓他有望獲得下一次先發機會。

巨人在台灣時間19到21日將與道奇進行3連戰，《ESPN》網站預測，鄧愷威將在21日早上9點10分先發，道奇當天的先發投手則是葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

若鄧愷威真能在周日先發交手道奇，就能與日本超級球星大谷翔平首度交鋒，來場「亞洲投打對決內戰」。