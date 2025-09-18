MLB／42歲韋蘭德近25局只失1分 巨人最後10戰拚外卡

大聯盟外卡爭奪戰愈來愈激烈，巨人、響尾蛇隊本季最後一次交手形成投手戰，一路0：0僵持，巨人在延長11局上狂攻5分，終場以5：1獲勝，國聯外卡排名和紅人隊並列第5，最後10場比賽還有機會爭取季後賽門票。

巨人42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）用107球完成7局任務，只被揮出3支安打；響尾蛇26歲右投法特（Brandon Pfaadt）更猛，獨撐9局只被揮出1支安打，飆出7次三振，無緣奪下本季第14勝。

兩隊打完前10局都未得分，巨人11局上面對響尾蛇第3任投手柯提斯（John Curtiss）逮到機會，先獲保送再連續出現3支安打攻下3分，響尾蛇換投再失兩分，下半局扳回一城無力挽回戰局。

韋蘭德最近4次出賽合計25局只失1分，連4戰未失分或只失1分，繼2005年太空人隊「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之後，成為大聯盟近125年來，年紀超過42歲第2人，本季戰績3勝10敗、防禦率3.75。

巨人在客場贏得關鍵勝利，戰績76勝76敗，目前只落後響尾蛇半場勝差，想進季後賽必須拚下國聯第3席外卡，總教練梅爾文（Bob Melvin）說：「毫無疑問我們必須贏球，某些比賽比其他比賽更重要，今天正是如此。」