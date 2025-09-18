快訊

MLB／42歲韋蘭德近25局只失1分 巨人最後10戰拚外卡

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人42歲老將韋蘭德。 美聯社
大聯盟外卡爭奪戰愈來愈激烈，巨人響尾蛇隊本季最後一次交手形成投手戰，一路0：0僵持，巨人在延長11局上狂攻5分，終場以5：1獲勝，國聯外卡排名和紅人隊並列第5，最後10場比賽還有機會爭取季後賽門票。

巨人42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）用107球完成7局任務，只被揮出3支安打；響尾蛇26歲右投法特（Brandon Pfaadt）更猛，獨撐9局只被揮出1支安打，飆出7次三振，無緣奪下本季第14勝。

兩隊打完前10局都未得分，巨人11局上面對響尾蛇第3任投手柯提斯（John Curtiss）逮到機會，先獲保送再連續出現3支安打攻下3分，響尾蛇換投再失兩分，下半局扳回一城無力挽回戰局。

韋蘭德最近4次出賽合計25局只失1分，連4戰未失分或只失1分，繼2005年太空人隊「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之後，成為大聯盟近125年來，年紀超過42歲第2人，本季戰績3勝10敗、防禦率3.75。

巨人在客場贏得關鍵勝利，戰績76勝76敗，目前只落後響尾蛇半場勝差，想進季後賽必須拚下國聯第3席外卡，總教練梅爾文（Bob Melvin）說：「毫無疑問我們必須贏球，某些比賽比其他比賽更重要，今天正是如此。」

巨人 響尾蛇 韋蘭德

MLB／問天纏身…山本由伸連3場7局以上失1分卻0勝 道奇挨再見滿貫

MLB／克蕭生涯222勝首次投贏金鶯 只差美東這一隊還未克服

MLB／韋蘭德優質先發被搞砸勝投 巨人終止5連勝後推出鄧愷威

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

效力舊金山巨人隊的台灣好手鄧愷威，前一場對戰亞歷桑納響尾蛇繳出4局無責失好表現，根據《ESPN》預測，他下一次先發將會落在台灣時間21日早上，面對洛杉磯道奇，屆時將有望與日籍強打大谷翔平正面對決。

MLB／大谷翔平季後賽「三刀流」？羅伯茲：不太現實

道奇隊日本球星大谷翔平昨天賽後提及季後賽願意啟動「三刀流」，原本的投球打擊外也能承擔外野守備，總教練羅伯茲（Dave R...

MLB／小熊搶先道奇挺進季後賽 鈴木誠也、今永昇太開心慶功

小熊隊作客匹茲堡，今天在3連戰最後一戰以8：4擊敗海盜隊，繼釀酒人、費城人隊之後，成為本季第3支取得季後賽門票的球隊，也...

MLB／42歲韋蘭德近25局只失1分 巨人最後10戰拚外卡

大聯盟外卡爭奪戰愈來愈激烈，巨人、響尾蛇隊本季最後一次交手形成投手戰，一路0：0僵持，巨人在延長11局上狂攻5分，終場以...

MLB／遲到41年的冠軍戒 老虎終於彌補歐尼爾遺憾

41年前，歐尼爾（Randy O’Neal）還是一位24歲的菜鳥投手，剛從3A被老虎隊拉上大聯盟，生涯首次先發就是美聯中...

MLB／大谷翔平50轟50K達陣

美國職棒大聯盟道奇隊巨星大谷翔平昨天再展「二刀流」威力，登板先發五局未被揮出安打、飆出五次三振，八局下還轟出陽春砲，本季...

