MLB／大谷翔平季後賽「三刀流」？羅伯茲：不太現實

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
道奇隊日本球星大谷翔平昨天賽後提及季後賽願意啟動「三刀流」，原本的投球打擊外也能承擔外野守備，總教練羅伯茲（Dave Roberts）雖然讚揚他的心意，但也直言讓大谷擔任外野手「不太現實」。

大谷翔平昨天先發投了5局沒有失分，還敲出本季第50轟，同場投打都有優異表現，賽後被問到季後賽的出場方式，大谷不排除後援登板，以及兼任外野手的可能性，「身為球員，不管被要求去哪個位置，都必須先準備好應對。」

羅伯茲今天被問到季後賽讓大谷三刀流的可能性時也說：「老實說，那樣的情況不太現實。不過翔平願意那樣說，是值得稱讚的。」

羅伯茲進一步解釋：「要實現那個想法，必須處理很多事情。對他本人來說，要額外準備守備，還要準備投球；另外我們也得考慮如何安排其他選手在指定打擊或輪替出場，這並不簡單，會出現很多變數。」

最後羅伯茲補充：「如果他真的能守備，那當然是很棒的事，但這種討論大概最後只會停留在討論階段。我更希望的是他能繼續以投手身分為球隊出力。」

由於昨天道奇隊是在大谷退場後牛棚放火輸掉比賽，近期中繼投手表現不佳情況下，大谷是否有可能轉戰牛棚？羅伯茲也表示，現在還無法回答這個問題，而球隊內部會進行討論。

「我們目前是以每7到10天讓他登板一次的節奏使用他。」羅伯茲說：「他現在身兼打者與投手，非常獨特。他是一位極度重視規律和細節、講究日常流程的選手。而中繼投手的工作模式則完全相反。因此，我們必須考量其中的風險。」

