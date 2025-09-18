MLB／小熊搶先道奇挺進季後賽 鈴木誠也、今永昇太開心慶功

小熊隊作客匹茲堡，今天在3連戰最後一戰以8：4擊敗海盜隊，繼釀酒人、費城人隊之後，成為本季第3支取得季後賽門票的球隊，也是近5年首次晉級，全隊開心用香檳浴慶功，兩名日本好手鈴木誠也、今永昇太準備迎接10月1日開打的季後賽。

小熊最近一次在國聯中區封王是2020年，當時因疫情縮短球季，例行賽加季後賽只打62場就結束，今年完整球季重返季後賽，最大目標當然是隊史第4座世界大賽冠軍，總教練康索（Craig Counsell）說：「你希望球迷能夠體驗10月比賽，球隊成為其中的一部分，帶領他們一起踏上旅程太有趣了。」

小熊外野手哈普（Ian Happ）今天1局上轟出兩分砲，本季第23轟出爐，6局上追加1分打點安打，成為贏球大功臣；小熊最近4連勝、近8戰7勝，本季戰績88勝64敗在國聯中區排名第2、外卡居首，比國聯西區排名第1的道奇隊（84勝67敗）更早進入季後賽。

大聯盟例行賽將在29日結束，鈴木旅美4年終嘗季後賽滋味，今永則是第2年；如果按照目前戰況，小熊在季後賽首輪將和教士隊進行3戰2勝制外卡系列賽，勝隊晉級分區系列賽和釀酒人交手。