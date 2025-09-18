快訊

MLB／小熊搶先道奇挺進季後賽 鈴木誠也、今永昇太開心慶功

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今永昇太(中)、鈴木誠也(右)。 法新社
今永昇太(中)、鈴木誠也(右)。 法新社

小熊隊作客匹茲堡，今天在3連戰最後一戰以8：4擊敗海盜隊，繼釀酒人、費城人隊之後，成為本季第3支取得季後賽門票的球隊，也是近5年首次晉級，全隊開心用香檳浴慶功，兩名日本好手鈴木誠也今永昇太準備迎接10月1日開打的季後賽。

小熊最近一次在國聯中區封王是2020年，當時因疫情縮短球季，例行賽加季後賽只打62場就結束，今年完整球季重返季後賽，最大目標當然是隊史第4座世界大賽冠軍，總教練康索（Craig Counsell）說：「你希望球迷能夠體驗10月比賽，球隊成為其中的一部分，帶領他們一起踏上旅程太有趣了。」

小熊外野手哈普（Ian Happ）今天1局上轟出兩分砲，本季第23轟出爐，6局上追加1分打點安打，成為贏球大功臣；小熊最近4連勝、近8戰7勝，本季戰績88勝64敗在國聯中區排名第2、外卡居首，比國聯西區排名第1的道奇隊（84勝67敗）更早進入季後賽。

大聯盟例行賽將在29日結束，鈴木旅美4年終嘗季後賽滋味，今永則是第2年；如果按照目前戰況，小熊在季後賽首輪將和教士隊進行3戰2勝制外卡系列賽，勝隊晉級分區系列賽和釀酒人交手。

小熊 鈴木誠也 今永昇太

相關新聞

MLB／美媒預測鄧愷威周日先發戰道奇！ 有望對決大谷翔平

效力舊金山巨人隊的台灣好手鄧愷威，前一場對戰亞歷桑納響尾蛇繳出4局無責失好表現，根據《ESPN》預測，他下一次先發將會落在台灣時間21日早上，面對洛杉磯道奇，屆時將有望與日籍強打大谷翔平正面對決。

MLB／大谷翔平季後賽「三刀流」？羅伯茲：不太現實

道奇隊日本球星大谷翔平昨天賽後提及季後賽願意啟動「三刀流」，原本的投球打擊外也能承擔外野守備，總教練羅伯茲（Dave R...

MLB／小熊搶先道奇挺進季後賽 鈴木誠也、今永昇太開心慶功

小熊隊作客匹茲堡，今天在3連戰最後一戰以8：4擊敗海盜隊，繼釀酒人、費城人隊之後，成為本季第3支取得季後賽門票的球隊，也...

MLB／42歲韋蘭德近25局只失1分 巨人最後10戰拚外卡

大聯盟外卡爭奪戰愈來愈激烈，巨人、響尾蛇隊本季最後一次交手形成投手戰，一路0：0僵持，巨人在延長11局上狂攻5分，終場以...

MLB／遲到41年的冠軍戒 老虎終於彌補歐尼爾遺憾

41年前，歐尼爾（Randy O’Neal）還是一位24歲的菜鳥投手，剛從3A被老虎隊拉上大聯盟，生涯首次先發就是美聯中...

MLB／大谷翔平50轟50K達陣

美國職棒大聯盟道奇隊巨星大谷翔平昨天再展「二刀流」威力，登板先發五局未被揮出安打、飆出五次三振，八局下還轟出陽春砲，本季...

