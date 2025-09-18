聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平50轟50K達陣

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平本季第五十支全壘打出爐，表情開心。（路透）
大谷翔平本季第五十支全壘打出爐，表情開心。（路透）

美國職棒大聯盟道奇隊巨星大谷翔平昨天再展「二刀流」威力，登板先發五局未被揮出安打、飆出五次三振，八局下還轟出陽春砲，本季第五十支全壘打出爐，成為史上第一位達成「五十轟、五十次三振」的球員，但道奇牛棚兩度放火燒掉他的勝投，終場以六比九不敵費城人隊，總教練羅伯玆解釋，第六局換投的決定賽前就已定案。

大谷投完五局面對十六人次只出現一次保送，退場時四比○領先，道奇後援投手群失靈，先在六局上丟掉六分，大谷第八局敲出陽春砲，成為本季第三位五十轟打者，帶動單局兩分攻勢追平；豈料九局上崔南被馬爾尚敲出三分砲，道奇成為一九○六年至今首支先發投手五局無安打、牛棚失九分的球隊。

大谷雖有繼續投第六局的想法，但也說：「這不是我能決定的，如果球隊或教練要我再投，就會努力去做；如果他們希望我退場，那我也會照做。」羅伯茲指出，今年例行賽不打算讓大谷投超過五局。

大谷賽後累積投出五十四次三振、敲出五十轟，成為史上單季投打「五十、五十」第一人，也是第六位連續兩季達到五十支全壘打的球員。

球迷季後賽不僅有機會見到大谷投到第六局，他本人也不排除後援登板、兼任外野手等可能，「身為球員不管被要求去哪個位置，都必須先準備好」。羅伯茲笑回：「現實如何不一定，畢竟今年他未在外野接過球」。

MLB 道奇 費城人 大谷翔平 美國職棒

延伸閱讀

MLB／大谷翔平提「三刀流」計畫 道奇教頭笑回：真的很感謝

MLB／大谷翔平肯定想投第6局！但沒有主動向道奇教頭請求

MLB／大谷翔平投5局無失分、敲第50轟也沒救 道奇牛棚兩度失火輸球

最強二刀流大谷翔平換下球服也爆帥 擔綱BOSS 2025秋冬頂級系列形象

相關新聞

MLB／大谷翔平50轟50K達陣

美國職棒大聯盟道奇隊巨星大谷翔平昨天再展「二刀流」威力，登板先發五局未被揮出安打、飆出五次三振，八局下還轟出陽春砲，本季...

MLB／大谷翔平提「三刀流」計畫 道奇教頭笑回：真的很感謝

道奇隊牛棚投手本季表現差勁，大谷翔平今天上演5局無安打好投、本季第50轟，還是被牛棚搞砸，問天輸球。賽後大谷也回應轉任牛棚的可能性。 當被問到季後賽的出場方式，大谷表示不排除後援登板，以及兼任外

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）為自己在大聯盟歷史上寫下獨一無二的紀錄，今天作客皇家隊之戰，先敲出本季第55...

MLB／面對大谷惡夢還未結束？費城人官網：分區系列賽還會交手

費城人隊今天打完前5局，無法從大谷翔平的手中揮出安打，大谷一退場立刻逆轉戰局，面對道奇隊牛棚出現8支安打，包括3支全壘打...

MLB／本季最後主場先發被打爆！海盜王牌史肯斯防禦率破2

海盜隊火球王牌史肯斯（Paul Skenes）今天迎來本季最後一次主場先發，對上同在國聯中區的外卡勁旅小熊隊，不料一直維持高檔身手的他，這場比賽卻投出本季最糟表現，3.2局挨7安失3分，最終海盜以1：

MLB／大谷翔平肯定想投第6局！但沒有主動向道奇教頭請求

大谷翔平今天投出5局無安打比賽，8局下又轟出本季第50發全壘打，但道奇隊牛棚表現不佳，終場以6：9輸給費城人隊。大谷賽後受訪時回應，肯定想投到第6局。 大谷只用68球就完成5局，投出5次三振，沒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。