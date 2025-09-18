MLB／大谷翔平50轟50K達陣

美國職棒大聯盟道奇隊巨星大谷翔平昨天再展「二刀流」威力，登板先發五局未被揮出安打、飆出五次三振，八局下還轟出陽春砲，本季第五十支全壘打出爐，成為史上第一位達成「五十轟、五十次三振」的球員，但道奇牛棚兩度放火燒掉他的勝投，終場以六比九不敵費城人隊，總教練羅伯玆解釋，第六局換投的決定賽前就已定案。

大谷投完五局面對十六人次只出現一次保送，退場時四比○領先，道奇後援投手群失靈，先在六局上丟掉六分，大谷第八局敲出陽春砲，成為本季第三位五十轟打者，帶動單局兩分攻勢追平；豈料九局上崔南被馬爾尚敲出三分砲，道奇成為一九○六年至今首支先發投手五局無安打、牛棚失九分的球隊。

大谷雖有繼續投第六局的想法，但也說：「這不是我能決定的，如果球隊或教練要我再投，就會努力去做；如果他們希望我退場，那我也會照做。」羅伯茲指出，今年例行賽不打算讓大谷投超過五局。

大谷賽後累積投出五十四次三振、敲出五十轟，成為史上單季投打「五十、五十」第一人，也是第六位連續兩季達到五十支全壘打的球員。

球迷季後賽不僅有機會見到大谷投到第六局，他本人也不排除後援登板、兼任外野手等可能，「身為球員不管被要求去哪個位置，都必須先準備好」。羅伯茲笑回：「現實如何不一定，畢竟今年他未在外野接過球」。