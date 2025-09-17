MLB／面對大谷惡夢還未結束？費城人官網：分區系列賽還會交手

費城人隊今天打完前5局，無法從大谷翔平的手中揮出安打，大谷一退場立刻逆轉戰局，面對道奇隊牛棚出現8支安打，包括3支全壘打，終場以9：6獲勝；費城人官網指出，季後賽應該還會對決大谷，可能是在國聯分區系列賽，因此今天比賽首次交手很重要。

國聯東、西區兩強本季第5次交手，費城人打線被大谷狠狠修理，從首名打者到5局結束一共16人次，只有哈波（Bryce Harper）1局上獲保送，其餘全部「槓龜」，但從第6局開始火力全開， 馬許（Brandon Marsh）轟出三分砲、凱普勒（Max Kepler）貢獻陽春砲，尤其9局上馬爾尚（Rafael Marchan）敲出三分砲成為致勝一擊。

費城人本季對戰道奇4勝1敗，明天將是例行賽最後一次交手，費城人目前領先6.5場勝差，以國聯第2種子晉級季後賽的機會很大，甚至只落後釀酒人隊1.5場勝差，有本錢躍居榜首；反觀道奇雖在國聯西區排名第1，戰績還落後國聯中區排名第2的小熊隊，在同區領先教士隊兩場勝差，最後如果是國聯第3種子，季後賽首輪必須從3戰2制外卡系列賽打起。

若以目前戰況看來，道奇在外卡戰的對手將是大都會隊，勝隊挺進分區系列賽，再和費城人進行5戰3勝制比賽，費城人官網認為大谷會在這個系列賽登板。

費城人不管國聯第1還是第2種子進入季後賽， 任何一輪比賽都擁有主場優勢，總教練湯姆森（Rob Thomson）說：「不管對手是誰，我們主場打得比客場好，擁有主場優勢非常重要。」費城人本季在主場51勝24敗，勝率達6成8，客場則是40勝37敗。

大谷今天用7種球路封鎖費城人打線，完全主宰戰場，馬爾尚3局上揮出中外野飛球出局，6局上面對道奇第2任投手布雷斯基（Justin Wrobleski），揮出全隊第1支安打，最後一局3分砲擊垮道奇，他說：「大谷真的很特別，但他們把他換下了，我們才有機會贏下比賽。」