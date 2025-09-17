MLB／本季最後主場先發被打爆！海盜王牌史肯斯防禦率破2

海盜隊火球王牌史肯斯（Paul Skenes）今天迎來本季最後一次主場先發，對上同在國聯中區的外卡勁旅小熊隊，不料一直維持高檔身手的他，這場比賽卻投出本季最糟表現，3.2局挨7安失3分，最終海盜以1：4輸掉比賽，他也吞下今年第10敗。

PNC球場今天響起名曲《Take Me Home, Country Roads》，並播放史肯斯的投球精華影片，以表達對這位超級二年級王牌的尊敬。不過他今天卻投出本季最差一役。史肯斯面對小熊開路先鋒布許（Michael Busch），首局首打席就慘挨一發右外野陽春砲，之後又送出保送和安打讓對手攻佔一二壘，隨著「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出適時安打再下1分，海盜開局就陷入0：2落後。

一局下海盜透過安打串聯要回1分，但第2局布許又再度敲出二壘安打，再配合隊友哈普（Ian Happ）高飛犧牲打得到第3分。第4局小熊打線再次發威，雖然吃下2K，且狀況良好的布許也被保送，但這次霍納（Nico Hoerner）再擊出安打，最終海盜不得已提前啟用牛棚，史肯斯黯然退場。

海盜今天不僅王牌失常，打線也遭到小熊投手群全面封鎖，全場比賽僅得1分外，還吃下合計12K，最終以1：4輸球，成為小熊外卡養分。

這場比賽史肯斯主投3.2局創本季新低，慘挨7支安失3分，賽後防禦雖然上升，但依舊是誇張的2.03，仍是全聯盟最低。另外，加上這場比賽的6K，本季他累積投出209K，距離凱勒（Mitch Keller）2023年創下的隊史右投單季最多K紀錄210K，只差一次。