快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

MLB／本季最後主場先發被打爆！海盜王牌史肯斯防禦率破2

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）今天迎來本季最後一次主場先發，不料一直維持高檔身手的他這場比賽卻投出糟糕表現，3.2局挨7安失3分。 美聯社
海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）今天迎來本季最後一次主場先發，不料一直維持高檔身手的他這場比賽卻投出糟糕表現，3.2局挨7安失3分。 美聯社

海盜隊火球王牌史肯斯（Paul Skenes）今天迎來本季最後一次主場先發，對上同在國聯中區的外卡勁旅小熊隊，不料一直維持高檔身手的他，這場比賽卻投出本季最糟表現，3.2局挨7安失3分，最終海盜以1：4輸掉比賽，他也吞下今年第10敗。

PNC球場今天響起名曲《Take Me Home, Country Roads》，並播放史肯斯的投球精華影片，以表達對這位超級二年級王牌的尊敬。不過他今天卻投出本季最差一役。史肯斯面對小熊開路先鋒布許（Michael Busch），首局首打席就慘挨一發右外野陽春砲，之後又送出保送和安打讓對手攻佔一二壘，隨著「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出適時安打再下1分，海盜開局就陷入0：2落後。

一局下海盜透過安打串聯要回1分，但第2局布許又再度敲出二壘安打，再配合隊友哈普（Ian Happ）高飛犧牲打得到第3分。第4局小熊打線再次發威，雖然吃下2K，且狀況良好的布許也被保送，但這次霍納（Nico Hoerner）再擊出安打，最終海盜不得已提前啟用牛棚，史肯斯黯然退場。

海盜今天不僅王牌失常，打線也遭到小熊投手群全面封鎖，全場比賽僅得1分外，還吃下合計12K，最終以1：4輸球，成為小熊外卡養分。

這場比賽史肯斯主投3.2局創本季新低，慘挨7支安失3分，賽後防禦雖然上升，但依舊是誇張的2.03，仍是全聯盟最低。另外，加上這場比賽的6K，本季他累積投出209K，距離凱勒（Mitch Keller）2023年創下的隊史右投單季最多K紀錄210K，只差一次。

海盜 小熊 Skenes 史肯斯

相關新聞

MLB／大谷翔平提「三刀流」計畫 道奇教頭笑回：真的很感謝

道奇隊牛棚投手本季表現差勁，大谷翔平今天上演5局無安打好投、本季第50轟，還是被牛棚搞砸，問天輸球。賽後大谷也回應轉任牛棚的可能性。 當被問到季後賽的出場方式，大谷表示不排除後援登板，以及兼任外

MLB／大谷翔平肯定想投第6局！但沒有主動向道奇教頭請求

大谷翔平今天投出5局無安打比賽，8局下又轟出本季第50發全壘打，但道奇隊牛棚表現不佳，終場以6：9輸給費城人隊。大谷賽後受訪時回應，肯定想投到第6局。 大谷只用68球就完成5局，投出5次三振，沒

MLB／大谷連兩季50轟純度100% 過去5人有3人涉入禁藥醜聞

大谷翔平今天在道奇球場大演個人秀，對費城人隊之戰不但先發5局未被安打，還在8局下轟出陽春砲，成為大聯盟本季第3位達到50...

MLB／洋基牛棚放火差點又輸球 打線猛攻10分沒白費

洋基隊今天牛棚投手丟掉5分，還好打線打回的分數夠多，前4局就先發9人都敲出安打，還是以10：9驚險擊敗雙城隊。

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）為自己在大聯盟歷史上寫下獨一無二的紀錄，今天作客皇家隊之戰，先敲出本季第55...

MLB／本季最後主場先發被打爆！海盜王牌史肯斯防禦率破2

海盜隊火球王牌史肯斯（Paul Skenes）今天迎來本季最後一次主場先發，對上同在國聯中區的外卡勁旅小熊隊，不料一直維持高檔身手的他，這場比賽卻投出本季最糟表現，3.2局挨7安失3分，最終海盜以1：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。