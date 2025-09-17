MLB／大谷翔平提「三刀流」計畫 道奇教頭笑回：真的很感謝
道奇隊牛棚投手本季表現差勁，大谷翔平今天上演5局無安打好投、本季第50轟，還是被牛棚搞砸，問天輸球。賽後大谷也回應轉任牛棚的可能性。
當被問到季後賽的出場方式，大谷表示不排除後援登板，以及兼任外野手的可能性，「我跟很多人聊過，當然也談過轉救援的可能性。身為球員，不管被要求去哪個位置，都必須先準備好應對。」
「所以不只是投手丘，如果真的去投救援，就要考慮去守外野。無論最後情況怎麼樣，我都想把自己準備好，能隨時應對。」
大谷日職時期守過外野，轉戰大聯盟後，只有2021年守過6場右外野和1場左外野。
對於大谷翔平的「三刀流」準備計畫，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑回，「他願意表態只要能幫球隊奪冠，什麼都願意做，這點真的很感謝。不過現實會如何還不一定，畢竟今年他沒有在外野接過球，但他能這樣說，真的很了不起。」
