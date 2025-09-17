MLB／大谷翔平肯定想投第6局！但沒有主動向道奇教頭請求

大谷翔平今天投出5局無安打比賽，8局下又轟出本季第50發全壘打，但道奇隊牛棚表現不佳，終場以6：9輸給費城人隊。大谷賽後受訪時回應，肯定想投到第6局。

大谷只用68球就完成5局，投出5次三振，沒被敲任何安打，但還在逐步調整投球強度，因此第6局沒有續投。不料道奇牛棚今天不斷放火，總共失掉9分，慘遭逆轉。

今天是大谷生涯首次和捕手洛維特（Ben Rortvedt）搭檔，大谷稱讚洛維特，「算是按照計畫去投，雖然是第一次搭檔，但整體來說很順利，可以順利解決打者。」

當被問到是否想投第6局，大谷回應，「我肯定想多投一些，但這不是我能決定的，如果球隊或教練要我再投，我就會努力去做；如果他們希望我退場，那我也會照做。身為球員就是要隨時準備好，任何情況都能投球。」

至於有沒有主動向總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示想多投？大谷表示，「沒有，他問我身體狀況，我就回答狀態很好。要不要換人，完全是教練的判斷，我只會如實回報自己的身體狀況。」