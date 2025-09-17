MLB／大谷連兩季50轟純度100% 過去5人有3人涉入禁藥醜聞

大谷翔平今天在道奇球場大演個人秀，對費城人隊之戰不但先發5局未被安打，還在8局下轟出陽春砲，成為大聯盟本季第3位達到50支全壘打的球員，連兩季50轟更是大聯盟史上第6人，但道奇隊牛棚不振，被揮出8支安打、包括3支全壘打，失9分搞砸戰局，終場以6：9落敗，季後賽想以國聯前兩號種子晉級恐怕很難。

大谷去年54支全壘打寫下個人生涯單季最多轟紀錄，今年再破50大關，加入貝比魯斯（Babe Ruth）、 麥奎爾（Mark McGwire）、 小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa)、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的行列，成為連續兩季50轟第6人，今天有美國媒體特別提到，麥奎爾、索沙、A-Rod在追逐紀錄的過程中，都曾涉入禁藥醜聞。

Shohei Ohtani crushes his 50th HR after throwing 5 no-hit innings earlier! pic.twitter.com/P3NfvGXp0c — MLB (@MLB) September 17, 2025

大聯盟在1994年因為球員大罷工事件，不但造成例行賽提前結束，季後賽也被取消，麥奎爾、索沙1998年全壘打大戰造成極大轟動，讓很多不願進場的球迷復出，麥奎爾最後以70：66勝出，成為史上首位單季70轟打者。

麥奎爾從1996年起，連續4季都達50轟以上，1998、99年拿下國聯全壘打王，索沙也從1998年起連4年達標，2000年在國聯稱霸，沒想到兩人後來傳出禁藥事件，全壘打「純度」受到質疑。

大谷今天二刀流超水準，投完5局退場飆出5K，只出現1次保送，打擊則有5支2的表現，本季得136分再創個人單季新高，穩居大聯盟得分王，而且全壘打只落後水手隊羅利（Cal Raleigh）的56轟、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的53轟，完美表現讓球迷讚嘆不已。

這是史上第3次單季出現3名50轟打者，前兩次是1998、2001人，都各有4名球員，美媒指出，今年是首次「在沒有類固醇影響下」出現紀錄。

大谷今天投完5局退場時4：0領先，道奇最後卻以3分之差落敗，成為1906年至今首場先發投手5局無安打，牛棚卻失9分以上的比賽； 道奇輸球後在國聯西區只領先教士隊兩場勝差，落後國聯戰績最好的釀酒人、費城人至少6.5場勝差，最後就算保住分區王座，也會掉到第3種子，季後賽必須從外卡系列賽打起。