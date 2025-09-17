MLB／大谷翔平投5局無失分、敲第50轟也沒救 道奇牛棚兩度失火輸球

日本球星大谷翔平今天先繳出5局無失分好投，然而勝投被牛棚放火燒掉，8局下又以陽春砲點燃球隊追平攻勢，締造「連兩季50轟」、「史上首位打50轟、投50三振」兩項大紀錄，只不過最終道奇隊仍以6：9敗給費城人隊。

大谷翔平今天先發第1棒、投手，作為先發他除了第1局對哈波（Bryce Harper）投出四壞保送外，都沒有讓人上壘，68球投完5局退場，沒有被敲出安打，另有5次三振。

投手大谷的5次三振包含首局K掉國聯全壘打王對手史瓦柏（Kyle Schwarber），投出追平大聯盟生涯最快的101.7英里（約164公里）球速，對戰2打席都壓制史瓦柏，讓他的全壘打數停在53轟。

2局下寇爾（Alex Call）敲出陽春砲、赫南德茲（Enrique Hernandez）兩分砲，加上4局下赫南德茲又一支高飛犧牲打，讓投手大谷在4：0領先時退場。

只不過牛棚卻在第6局放火，布雷斯基（Justin Wrobleski）抓到1出局後被連敲5支安打，包含哈波突破鴨蛋的2分打點二壘打，以及馬許（Brandon Marsh）的逆轉三分砲。

換恩里克斯（Edgardo Henriquez）接棒後雖然被凱普勒（Max Kepler）敲出陽春砲，但靠著飛球出局以及保送後抓到盜壘，結束漫長半局，但道奇隊已經變成4：6落後。

打者翔平雖然前3打席僅在1局下敲出內野安打，另外吞了2K，不過8局上面對40歲老將羅伯森（David Robertson），一棒轟出陽春砲，道奇隊隨後靠著寇爾的高飛犧牲打追平比數。

Shohei Ohtani crushes his 50th HR after throwing 5 no-hit innings earlier! pic.twitter.com/P3NfvGXp0c — MLB (@MLB) September 17, 2025

大谷翔平這一轟讓他來到單季50轟，連續兩季50轟是史上第六人，單季同時投出54次三振、敲出50轟的「50-50」則是史上第一人，上一次單季50轟且投出三振的已經是1921年貝比魯斯（Babe Ruth）的59轟、2次三振。

只不過大谷做了這麼多，牛棚卻在9局上再次失火，崔南（Blake Treinen）後援登板在2出局後被敲二壘安打，隨後故意四壞，卻被第9棒捕手馬爾尚（Rafael Marchan）敲出三分砲，讓道奇再次落後，且9局下打線也無力扳回戰局，大谷成為最後出局數。