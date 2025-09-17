快訊

MLB／大谷翔平投5局無失分、敲第50轟也沒救 道奇牛棚兩度失火輸球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

日本球星大谷翔平今天先繳出5局無失分好投，然而勝投被牛棚放火燒掉，8局下又以陽春砲點燃球隊追平攻勢，締造「連兩季50轟」、「史上首位打50轟、投50三振」兩項大紀錄，只不過最終道奇隊仍以6：9敗給費城人隊。

大谷翔平今天先發第1棒、投手，作為先發他除了第1局對哈波（Bryce Harper）投出四壞保送外，都沒有讓人上壘，68球投完5局退場，沒有被敲出安打，另有5次三振。

投手大谷的5次三振包含首局K掉國聯全壘打王對手史瓦柏（Kyle Schwarber），投出追平大聯盟生涯最快的101.7英里（約164公里）球速，對戰2打席都壓制史瓦柏，讓他的全壘打數停在53轟。

2局下寇爾（Alex Call）敲出陽春砲、赫南德茲（Enrique Hernandez）兩分砲，加上4局下赫南德茲又一支高飛犧牲打，讓投手大谷在4：0領先時退場。

只不過牛棚卻在第6局放火，布雷斯基（Justin Wrobleski）抓到1出局後被連敲5支安打，包含哈波突破鴨蛋的2分打點二壘打，以及馬許（Brandon Marsh）的逆轉三分砲。

換恩里克斯（Edgardo Henriquez）接棒後雖然被凱普勒（Max Kepler）敲出陽春砲，但靠著飛球出局以及保送後抓到盜壘，結束漫長半局，但道奇隊已經變成4：6落後。

打者翔平雖然前3打席僅在1局下敲出內野安打，另外吞了2K，不過8局上面對40歲老將羅伯森（David Robertson），一棒轟出陽春砲，道奇隊隨後靠著寇爾的高飛犧牲打追平比數。

大谷翔平這一轟讓他來到單季50轟，連續兩季50轟是史上第六人，單季同時投出54次三振、敲出50轟的「50-50」則是史上第一人，上一次單季50轟且投出三振的已經是1921年貝比魯斯（Babe Ruth）的59轟、2次三振。

只不過大谷做了這麼多，牛棚卻在9局上再次失火，崔南（Blake Treinen）後援登板在2出局後被敲二壘安打，隨後故意四壞，卻被第9棒捕手馬爾尚（Rafael Marchan）敲出三分砲，讓道奇再次落後，且9局下打線也無力扳回戰局，大谷成為最後出局數。

MLB／大谷翔平投5局無失分、敲第50轟也沒救 道奇牛棚兩度失火輸球

日本球星大谷翔平今天先繳出5局無失分好投，然而勝投被牛棚放火燒掉，8局下又以陽春砲點燃球隊追平攻勢，締造「連兩季50轟」...

MLB／忙到球褲破掉來不及換 大谷翔平二刀流5局無安打好投退場

道奇隊日本球星大谷翔平今天是本季第13次投打二刀流，依舊忙到不行，首局敲出內野安打後，連破掉的球褲都來不及換就要準備投球...

MLB／洋基牛棚放火差點又輸球 打線猛攻10分沒白費

洋基隊今天牛棚投手丟掉5分，還好打線打回的分數夠多，前4局就先發9人都敲出安打，還是以10：9驚險擊敗雙城隊。

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）為自己在大聯盟歷史上寫下獨一無二的紀錄，今天作客皇家隊之戰，先敲出本季第55...

MLB／破曼托左右開弓最多轟紀錄 水手羅利：名字不該擺在一塊

水手隊重砲捕手羅利今今天火力全開，作客堪薩斯皇家時敲出兩支全壘打，打破曼托在MLB創下的左右開弓打...

MLB／道奇奪冠靠你！總仔喊話史考特：要有沒被棒球討厭的自信

道奇隊休賽季以4年7200萬美元（約台幣21.3億）簽下明星終結者史考特（Tanner Scott），本應守住取勝大門的他今年卻屢屢放火，導致球隊在最後關頭潰敗。今天賽前總教練羅伯茲（Dave Rob

