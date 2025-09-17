MLB／破曼托左右開弓最多轟紀錄 水手羅利：名字不該擺在一塊

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
水手隊重砲捕手羅利。 美聯社
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天火力全開，作客皇家隊時敲出兩支全壘打，打破前洋基隊球星曼托（Mickey Mantle）在MLB創下的左右開弓打者單季最多轟紀錄。

法新社報導，28歲的羅利在第3局揮出右外野方向419英尺的陽春砲，這是他本季第55支全壘打，打破前曼托於1961年創下的紀錄。

但皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha）投出的這顆曲球，不是羅利扛出場外的最後一球。

羅利在第4局擊出本季第56支全壘打，這是一支中外野兩分砲，幫助水手取得9比1領先，終場以12比5勝出，拿下本季第10連勝，並以83勝68敗的戰績登上美聯西區龍頭，領先太空人隊1場勝差。

那支全壘打也讓拉利追平水手傳奇小葛瑞菲（KenGriffey Jr.）的紀錄，成了水手隊史單季揮出最多全壘打的球員，小葛瑞菲是在1997年與1998年達此成就。

羅利說：「我覺得我的名字不該跟那些人擺在一塊，曼托與小葛瑞菲。我真的不知道該怎麼形容，也不知道該說什麼。現在我會繼續努力。」

今年迄今，羅利以右打擊出21支全壘打，左打擊出35支全壘打。

羅利已刷新MLB捕手單季最多全壘打紀錄，在水手剩下11場比賽中需要再擊出6轟，才能追平洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）於2022年以62轟締造的美聯單季最多全壘打紀錄。

