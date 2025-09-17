MLB／道奇奪冠靠你！總仔喊話史考特：要有沒被棒球討厭的自信

道奇隊休賽季以4年7200萬美元（約台幣21.3億）簽下明星終結者史考特（Tanner Scott），本應守住取勝大門的他今年卻屢屢放火，導致球隊在最後關頭潰敗。今天賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到子弟兵情況，也注入強心針喊話，「他（史考特）是我們贏下世界大賽的關鍵」。

史考特去年分別效力馬林魚與教士隊，累積出賽72場戰績9勝6敗，投出22次救援成功、11次中繼成功，防禦率是極低的1.75。不過本賽季在道奇表現差強人意，出賽56場戰績1勝3敗，防禦率飆升至4.82，單季被敲出11支全壘打，也超越生涯紀錄的6轟，近期連續被核爆，害隊友山本由伸好投「問天」更是讓球迷詬病。

Tanner Scott has now given up 3 walk-offs, and lost his team a no hitter all in September. It’s September 12…. pic.twitter.com/2rcnWCuoEF — John Martinello (@martinello_john) 2025年9月13日

直到近期被巨人隊捕手貝利（Patrick Bailey）轟再見滿貫砲後，史考特終於回穩，近2場出賽都沒有掉分，羅伯茲也稱讚子弟兵終於找回球威，並喊話道：「我們解決了一些問題，我真的相信他（史考特）是球隊贏下世界大賽的關鍵。」

回應近期史考特受訪時提到「感覺自己被棒球討厭」的言論，羅伯茲認為他必須要有「沒被棒球討厭」的自信，並再次注入強心針說道：「他（史考特）就是我們最好的選擇。」