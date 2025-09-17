快訊

MLB／洋基牛棚放火差點又輸球 打線猛攻10分沒白費

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基終結者貝德納。 路透
洋基隊今天牛棚投手丟掉5分，還好打線打回的分數夠多，前4局就先發9人都敲出安打，還是以10：9驚險擊敗雙城隊。

洋基昨天以0：7輸球，不過今天攻勢早早展開，其中2局上葛里沙姆（Trent Grisham）的兩分砲點燃4分大局，本季已擊出255支全壘打，領先全大聯盟。

第3局則是葛里沙姆、賈吉（Aaron Judge）都敲出高飛犧牲打，加上萊斯（Ben Rice）1分打點二壘打，前4局打完攻下10分。

只不過先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）4.2局失4分退場後，克魯茲（Fernando Cruz）先幫忙結束第5局，然而第6局登板的亞斯布洛（Ryan Yarbrough）僅投0.1局就被敲4支安打、丟掉4分。

後續雖然兩任牛棚回穩，但第9局登板的貝德納（David Bednar）被拉納奇（Trevor Larnach）敲出陽春砲，讓局勢一度緊繃，好在仍抓下3個出局數守住勝利。

洋基在美聯東區仍落後龍頭的藍鳥隊5場勝差，剩下僅11場比賽要逆襲的難度很高，但外卡仍保有首位優勢，在牛棚不穩情況下更仰賴強大火力，自8月1日以來，洋基牛棚的防禦率高達5.56，在大聯盟中僅優於落磯隊。

