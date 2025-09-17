快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／忙到球褲破掉來不及換 大谷翔平二刀流5局無安打好投退場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇隊日本球星大谷翔平今天是本季第13次投打二刀流，依舊忙到不行，首局敲出內野安打後，連破掉的球褲都來不及換就要準備投球，結果繳出5局無失分、沒被敲出安打的精彩表現，只不過原本的勝投資格卻被牛棚燒掉。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、投手，1局上登板投球三振掉全壘打王競爭者史瓦柏（Kyle Schwarber），投出追平大聯盟生涯最快的101.7英哩（約164公里）球速，結束後衝回休息區準備下半局第一個就要上場打擊。

而切換成打者的翔平在1局下就敲出打到二壘手手套的內野安打，2出局後又因弗里曼（Freddie Freeman）敲出的滾地球全力衝向二壘，因滑壘導致左膝球褲破裂，只不過弗里曼出局結束這半局。

大谷翔平連換褲子的時間都沒有，又要迎接第2局投球，而除了第1局曾對哈波（Bryce Harper）投出四壞保送，接下來大谷一路投完5局都沒有被敲出安打，投出68球有42顆是好球，有5次三振，防禦率下降到3.29。

今天賽前大谷翔平以49轟落後給史瓦柏的53轟，壓制這位國聯全壘打王是作為投手大谷能幫助自己的地方，首次對決三振，4局上再交手讓他敲出飛球出局。

打者翔平自己前5局也僅敲出1支內野安打，不過2局下寇爾（Alex Call）敲出陽春砲、赫南德茲（Enrique Hernandez）兩分砲，早早取得領先，4局下赫南德茲又一支高飛犧牲打，讓投手大谷在4：0領先時退場。

只不過道奇牛棚卻失火，6局上接手的布雷斯基（Justin Wrobleski）先抓到1出局後，被連敲5支安打，包含哈波突破鴨蛋的2分打點二壘打，以及馬許（Brandon Marsh）的逆轉三分砲，換恩里克斯（Edgardo Henriquez）接棒後雖然被凱普勒（Max Kepler）敲出陽春砲，但靠著飛球出局以及保送後抓到盜壘，結束漫長半局，但道奇隊已經變成4：6落後。

大谷翔平 赫南德茲

延伸閱讀

MLB／大谷翔平二刀流狀態絕佳 道奇教頭認為優於上季「50-50」

MLB／大谷翔平合約太划算！道奇主場觀眾有望首破單季400萬

MLB／大谷翔平明天二刀流出賽 有望創另類「50-50」紀錄

MLB／談與大谷翔平全壘打王之爭 史瓦柏：對球迷來說很棒

相關新聞

MLB／大谷翔平投5局無失分、敲第50轟也沒救 道奇牛棚兩度失火輸球

日本球星大谷翔平今天先繳出5局無失分好投，然而勝投被牛棚放火燒掉，8局下又以陽春砲點燃球隊追平攻勢，締造「連兩季50轟」...

MLB／忙到球褲破掉來不及換 大谷翔平二刀流5局無安打好投退場

道奇隊日本球星大谷翔平今天是本季第13次投打二刀流，依舊忙到不行，首局敲出內野安打後，連破掉的球褲都來不及換就要準備投球...

MLB／洋基牛棚放火差點又輸球 打線猛攻10分沒白費

洋基隊今天牛棚投手丟掉5分，還好打線打回的分數夠多，前4局就先發9人都敲出安打，還是以10：9驚險擊敗雙城隊。

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）為自己在大聯盟歷史上寫下獨一無二的紀錄，今天作客皇家隊之戰，先敲出本季第55...

MLB／破曼托左右開弓最多轟紀錄 水手羅利：名字不該擺在一塊

水手隊重砲捕手羅利今今天火力全開，作客堪薩斯皇家時敲出兩支全壘打，打破曼托在MLB創下的左右開弓打...

MLB／道奇奪冠靠你！總仔喊話史考特：要有沒被棒球討厭的自信

道奇隊休賽季以4年7200萬美元（約台幣21.3億）簽下明星終結者史考特（Tanner Scott），本應守住取勝大門的他今年卻屢屢放火，導致球隊在最後關頭潰敗。今天賽前總教練羅伯茲（Dave Rob

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。