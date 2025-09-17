MLB／忙到球褲破掉來不及換 大谷翔平二刀流5局無安打好投退場

道奇隊日本球星大谷翔平今天是本季第13次投打二刀流，依舊忙到不行，首局敲出內野安打後，連破掉的球褲都來不及換就要準備投球，結果繳出5局無失分、沒被敲出安打的精彩表現，只不過原本的勝投資格卻被牛棚燒掉。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、投手，1局上登板投球三振掉全壘打王競爭者史瓦柏（Kyle Schwarber），投出追平大聯盟生涯最快的101.7英哩（約164公里）球速，結束後衝回休息區準備下半局第一個就要上場打擊。

而切換成打者的翔平在1局下就敲出打到二壘手手套的內野安打，2出局後又因弗里曼（Freddie Freeman）敲出的滾地球全力衝向二壘，因滑壘導致左膝球褲破裂，只不過弗里曼出局結束這半局。

Shohei Ohtani hustled off the mound so he could lead off the bottom of the 1st



Then hustled out an infield single 💨 pic.twitter.com/zJTb31YTMo — MLB (@MLB) 2025年9月17日

大谷翔平連換褲子的時間都沒有，又要迎接第2局投球，而除了第1局曾對哈波（Bryce Harper）投出四壞保送，接下來大谷一路投完5局都沒有被敲出安打，投出68球有42顆是好球，有5次三振，防禦率下降到3.29。

今天賽前大谷翔平以49轟落後給史瓦柏的53轟，壓制這位國聯全壘打王是作為投手大谷能幫助自己的地方，首次對決三振，4局上再交手讓他敲出飛球出局。

打者翔平自己前5局也僅敲出1支內野安打，不過2局下寇爾（Alex Call）敲出陽春砲、赫南德茲（Enrique Hernandez）兩分砲，早早取得領先，4局下赫南德茲又一支高飛犧牲打，讓投手大谷在4：0領先時退場。

只不過道奇牛棚卻失火，6局上接手的布雷斯基（Justin Wrobleski）先抓到1出局後，被連敲5支安打，包含哈波突破鴨蛋的2分打點二壘打，以及馬許（Brandon Marsh）的逆轉三分砲，換恩里克斯（Edgardo Henriquez）接棒後雖然被凱普勒（Max Kepler）敲出陽春砲，但靠著飛球出局以及保送後抓到盜壘，結束漫長半局，但道奇隊已經變成4：6落後。