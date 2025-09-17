MLB／大谷翔平二刀流狀態絕佳 道奇教頭認為優於上季「50-50」

道奇隊大谷翔平本季重拾二刀流身分，今天扛先發大旗對上打線實力強勁的費城人隊，賽前道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）提到這是可以測試子弟兵目前投球能力的好機會，他也點出這位超級巨星今年狀態更好。

大谷翔平去年因傷以全職打者身分出賽，繳出歷史首見的「50轟50盜」神蹟，不過羅伯茲認為本季回歸二刀流的大谷狀態甚至比去年更勝一籌。他點出為了降低腿部負擔，早在今年季前就打算減少大谷的盜壘次數，本季他僅跑出19盜，而在跑壘省下的力氣也確實得到回報。

本季大谷翔平不僅逐漸找回強投風采，今天賽前累積投出49次三振，也有49轟。整體來看，羅伯茲認為大谷今年找回二刀流，對他而言是更好的賽季，打擊表現並未下滑。他進一步提到，今年對子弟兵而言意義不同，「比起上賽季全職打者身分，他（大谷翔平）更想在例行賽，甚至季後賽秀二刀流，而且相比去年還在適應球隊，我認為今年他對隊友和環境感到更自在了。」

大谷翔平今年6月重拾暌違兩年的二刀流，截至目前先發出賽12場拿下戰績1勝1敗、主投36局可以送出49K，防禦率3.75。「打者翔平」表現依舊高檔，出賽147場夯出49轟外帶93分打點，打擊率2成81，整體攻擊指數（OPS）1.003。