快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水手隊重砲捕手羅利。 路透
水手隊重砲捕手羅利。 路透

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）為自己在大聯盟歷史上寫下獨一無二的紀錄，今天作客皇家隊之戰，先敲出本季第55轟，改寫左右開弓打者單季最多全壘打紀錄，隨後單場第2轟追平隊史紀錄。

3局上羅利擊中了皇家隊右投瓦卡（Michael Wacha）投出的曲球，轟到右外野，這支創紀錄的全壘打擊球初速達109.5英哩，飛行距離達419英呎，超越曼托（Mickey Mantle）在1961年創下的左右開弓打者單季54轟。

而羅利的下一個打席，4局上面對左投林奇四世（Daniel Lynch IV）再次開轟，這次把球送到中外野，擊球初速106.1英哩、飛行距離425英呎。

羅利追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997、1998年締造的水手隊史單季最多56轟紀錄；此外，羅利距離美聯單季最多全壘打紀錄也僅差7支，2022年賈吉（Aaron Judge）創下62轟的史詩紀錄。

第1轟是羅利本季左打時的第35支全壘打，第2轟是右打的第21轟，充分演繹左右開弓；同時也是他身為捕手出賽時的第45轟，已是大聯盟史上捕手單季最多的全壘打紀錄。

水手 Cal Raleigh

延伸閱讀

MLB／水手重砲羅利連創全壘打紀錄 還差3轟超越小葛瑞菲

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

MVP複製貼上？索托拉尾盤威脅大谷、羅利有本錢叫板賈吉

MLB／水手20安轟垮勇士 當家鐵捕羅利挑戰高懸64年記錄

相關新聞

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）為自己在大聯盟歷史上寫下獨一無二的紀錄，今天作客皇家隊之戰，先敲出本季第55...

MLB／鈴木一朗美國豪宅遭竊案 妻遭胡椒噴霧攻擊死命抵抗

日本棒球傳奇球星鈴木一朗位於美國西雅圖的豪宅今年2月遭竊，美媒今天報導，一名男子闖入鈴木一朗的住家後，朝他的妻子噴灑胡椒...

MLB／大谷翔平合約太划算！道奇主場觀眾有望首破單季400萬

大谷翔平在2023年以10年7億美元的超級合約加入洛杉磯道奇後，首年就打出史詩級的「54轟59盜」MVP表現，更幫助球隊奪下世界大賽冠軍，可說是掀起棒球世界前所未有的巨大浪潮。 這股大谷風潮一路

MLB／大谷翔平明天二刀流出賽 有望創另類「50-50」紀錄

道奇隊大谷翔平明天將二刀流對戰費城人隊，除了繼續挑戰本季第50轟，還有望創下另類「50-50」紀錄。 大谷翔平去年累積54轟59盜，成為史上首位單季50轟50盜球員，今年大谷盜壘較為保守，今天才

MLB／談與大谷翔平全壘打王之爭 史瓦柏：對球迷來說很棒

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天敲出本季第53轟，持續在國聯全壘打王爭奪戰領先道奇隊大谷翔平，史瓦柏受訪時發表對這場全壘打之爭的看法。 史瓦柏敲出本季第53轟，領先大谷的4

MLB／史上僅10人！卡洛爾比肩貝比魯斯 創「長打套餐」神紀錄

亞利桑那響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在今天對戰舊金山巨人的比賽中，雖然一開始前兩個打席都遭到鄧愷威的三振，不過他在6局下面對巨人牛棚左投凱吉（Matt Gage），一棒將球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。