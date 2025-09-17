MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）為自己在大聯盟歷史上寫下獨一無二的紀錄，今天作客皇家隊之戰，先敲出本季第55轟，改寫左右開弓打者單季最多全壘打紀錄，隨後單場第2轟追平隊史紀錄。

3局上羅利擊中了皇家隊右投瓦卡（Michael Wacha）投出的曲球，轟到右外野，這支創紀錄的全壘打擊球初速達109.5英哩，飛行距離達419英呎，超越曼托（Mickey Mantle）在1961年創下的左右開弓打者單季54轟。

A historic 55th for Cal Raleigh!



No switch-hitter has EVER had as many homers in a season 🤯 #TridentsUp pic.twitter.com/AkI86KzCTA — Seattle Mariners (@Mariners) September 17, 2025

而羅利的下一個打席，4局上面對左投林奇四世（Daniel Lynch IV）再次開轟，這次把球送到中外野，擊球初速106.1英哩、飛行距離425英呎。

2️⃣9️⃣ and 2️⃣4️⃣



Cal Raleigh has TIED Ken Griffey Jr. for the franchise single-season home run record! #TridentsUp pic.twitter.com/bZwFhmYL23 — Seattle Mariners (@Mariners) September 17, 2025

羅利追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997、1998年締造的水手隊史單季最多56轟紀錄；此外，羅利距離美聯單季最多全壘打紀錄也僅差7支，2022年賈吉（Aaron Judge）創下62轟的史詩紀錄。

第1轟是羅利本季左打時的第35支全壘打，第2轟是右打的第21轟，充分演繹左右開弓；同時也是他身為捕手出賽時的第45轟，已是大聯盟史上捕手單季最多的全壘打紀錄。