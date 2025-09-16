快訊

MLB／大谷翔平合約太划算！道奇主場觀眾有望首破單季400萬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平超高人氣為道奇帶來滿滿錢潮和人潮。 美聯社
大谷翔平超高人氣為道奇帶來滿滿錢潮和人潮。 美聯社

大谷翔平在2023年以10年7億美元的超級合約加入洛杉磯道奇後，首年就打出史詩級的「54轟59盜」MVP表現，更幫助球隊奪下世界大賽冠軍，可說是掀起棒球世界前所未有的巨大浪潮。

這股大谷風潮一路延續到今年的衛冕之路，持續為道奇帶來可觀的人潮、財源和話題熱度。根據統計，道奇主場本季將有機會首度突破400萬人次的進場觀看人數紀錄。

道奇自2013年起，已連續13年高居大聯盟觀眾人次榜首。而據《日刊體育專欄作家福島良一的報導指出，道奇本季至今主場74戰累積367萬9832人，場均達4萬9727人。若依此推算，最後一場例行賽將突破400萬人次，隊史首次突破「夢幻門檻」。

道奇主場有望達成隊史首度單季400萬觀眾大關。 法新社
道奇主場有望達成隊史首度單季400萬觀眾大關。 法新社

回顧大聯盟歷史，早期單季100萬人即是目標，200萬人更屬難得。然而1962年道奇體育場啟用後，球隊連續5年超過200萬人入場，自1973年起更年年達標。1978年，道奇更成為大聯盟史上首支單季突破300萬觀眾的球隊。

1991年，多倫多藍鳥成為史上首隊突破400萬人次的球隊，靠的是當時新落成的開閉式球場「天頂巨蛋」，以及1992、93年達成2連霸的巨大效應，藍鳥一度連3年觀眾突破400萬。至於在1993年，科羅拉多洛磯也因進駐丹佛主場，創下史上最高的單季448萬3350人次紀錄，場均高達5萬5350人，至今紀錄難以撼動。

在這之後，洋基在2005至2008年「老洋基球場」最後4季連年突破400萬；2008年，紐約大都會也在「謝亞球場」最後一季突破400萬。

大谷翔平巨大魅力吸引來自世界各地的粉絲。 美聯社
大谷翔平巨大魅力吸引來自世界各地的粉絲。 美聯社

如今的道奇不僅是「常勝軍團」，更是星光熠熠的「銀河艦隊」。但要吸引如此龐大的球迷，不僅仰賴球星陣容，還需要行銷、比賽內容、球迷服務與球場體驗全面配合。

過去2019年的397萬人與2024年的394萬人都與400萬門檻失之交臂，今年終於在大谷翔平二刀流與尋求2連霸概念的號召力下，有望達成隊史首見紀錄。

