MLB／大谷翔平明天二刀流出賽 有望創另類「50-50」紀錄

道奇隊大谷翔平明天將二刀流對戰費城人隊，除了繼續挑戰本季第50轟，還有望創下另類「50-50」紀錄。

大谷翔平去年累積54轟59盜，成為史上首位單季50轟50盜球員，今年大谷盜壘較為保守，今天才跑出本季第19盜。

不過他有機會創下另類「50-50」紀錄，目前累積49轟，以投手身分飆49K，有望成為史上首位「50轟50K」球員。

大聯盟史上只有5人連續兩年50轟，包含貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）和羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。如今大谷相當有機會成為第6人，洋基隊賈吉（Aaron Judge）目前48轟，也有機會達成。