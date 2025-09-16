聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平明天二刀流出賽 有望創另類「50-50」紀錄
道奇隊大谷翔平明天將二刀流對戰費城人隊，除了繼續挑戰本季第50轟，還有望創下另類「50-50」紀錄。
大谷翔平去年累積54轟59盜，成為史上首位單季50轟50盜球員，今年大谷盜壘較為保守，今天才跑出本季第19盜。
不過他有機會創下另類「50-50」紀錄，目前累積49轟，以投手身分飆49K，有望成為史上首位「50轟50K」球員。
大聯盟史上只有5人連續兩年50轟，包含貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）和羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。如今大谷相當有機會成為第6人，洋基隊賈吉（Aaron Judge）目前48轟，也有機會達成。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言