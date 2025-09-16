MLB／談與大谷翔平全壘打王之爭 史瓦柏：對球迷來說很棒

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天敲出本季第53轟，持續在國聯全壘打王爭奪戰領先道奇隊大谷翔平，史瓦柏受訪時發表對這場全壘打之爭的看法。

史瓦柏敲出本季第53轟，領先大谷的49支，最終費城人也以6：5擊敗道奇，鎖定國聯東區王座，在道奇球場噴香檳慶祝。

史瓦柏受訪時談到與大谷的全壘打之爭，「我覺得對球迷來說這是很棒的事，因為有支持的焦點，氣氛也會更熱烈，但對我來說，最重要的是如何幫助球隊贏球。」

大谷明天將擔任先發投手對決費城人，史瓦柏笑說，「我從沒對過他，所以很期待，一定會是有趣的對決。他的球真的非常厲害，是一名頂尖投手，大家應該都很期待這種對戰吧？每位投手都有不同的特色，這正是棒球的魅力所在。」